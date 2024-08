- La paire de RTL détient actuellement la meilleure réalisation au monde dans ce domaine.

Il est 18h45. Pour la dernière fois, le journal avec Ulrike von der Groeben et moi. D'ici notre fantastique studio. Je suis heureux que vous soyez là : avec ces mots, Peter Kloeppel (65) a commencé son dernier journal télévisé de "RTL Aktuell" un vendredi soir (23 août). C'était également le dernier show pour sa collègue Ulrike von der Groeben (67) en tant que présentatrice des sports. Cela a été un au revoir émotionnel avec beaucoup de surprises pour les deux.

Une surprise pour le duo de présentateurs

Alors que Kloeppel et von der Groeben semblaient prêts à partir après un bref au revoir, la station avait d'autres plans. Plusieurs fois pendant la diffusion, la station a affiché le message "Surprise pour Ulrike et Peter prochainement".

Après la prévision météorologique de Christian Haeckl (60), le premier au revoir émotionnel a eu lieu : "J'ai vraiment apprécié travailler avec vous, merci pour les 30 dernières années. Du fond du cœur, je vous dis au revoir pour la dernière fois", a déclaré Haeckl. "Nous allons vous manquer", a répondu Kloeppel, avant qu'il et Ulrike von der Groeben ne s'adressent personnellement une dernière fois au public.

"Après 32 années merveilleuses ensemble et presque 40 ans dans la maison RTL, nous disons tous les deux au revoir aujourd'hui de ce studio et de ce show", a déclaré Peter Kloeppel, paraissant un peu ému. Von der Groeben a ajouté : "Nous disons au revoir aux informations qui ont façonné nos vies comme presque rien d'autre. C'était un honneur, une responsabilité et toujours un plaisir d'être ici pour vous, les bons jours comme les mauvais."

Peter Kloeppel remercie également les téléspectateurs du show à la fin. "Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. Nous nous inclinons donc devant vous avec gratitude", a déclaré le présentateur, avant que le duo ne le fasse exactement. Von der Groeben souhaite bonne chance à ses successeurs : "Amusez-vous au travail, comme nous l'avons fait."

Frauke Ludowig rencontre Peter Kloeppel et Ulrike von der Groeben dans le studio

Alors que Kloeppel s'apprête à conclure avec les mots "Il ne nous reste plus qu'à dire : prenez soin de vous, restez fidèles à notre show et soyez bien informés", la surprise promise commence : la collègue Frauke Ludowig (60) entre dans le studio et conduit un court entretien avec le duo. Les deux se sentent "soulagés" d'avoir terminé leur dernier show, mais aussi un peu surpris : "Je ne m'attendais pas à ce que nous restions à l'antenne. Je pensais que j'allais prendre un verre maintenant", avoue Peter Kloeppel.

Puis vient la surprise - sous la forme d'un rétrospective détaillée de nombreux moments spéciaux depuis le premier show du duo le 6 avril 1992. De plus, de nombreux compagnons et collègues de RTL du duo envoient leurs salutations. Des vœux de bienvenue sont également venus de la politique - de Friedrich Merz (68), Ursula von der Leyen (65), Karl Lauterbach (61) et même du Chancelier fédéral Olaf Scholz (66). Günther Jauch (68) a promis d'offrir le "tu" lors de leur prochaine rencontre.

Record du monde pour le duo de présentateurs

Ensuite, les deux réfléchissent avec Ludowig sur leur temps passé ensemble. Les deux n'ont jamais eu de désaccord pendant toutes ces années et étaient généralement sur la même longueur d'onde.

Cela peut également être la raison de la prochaine surprise pour Kloeppel et von der Groeben : une entrée dans le "Livre Guinness des records". Les deux sont le "Duo d'anciens présentateurs nationaux les plus anciens" avec plus de 32 ans, annonce solennellement un juge du "Guinness World Records" dans le studio.

Chanson spéciale

Même alors, les surprises ne sont pas terminées : Frauke Ludowig conduit ensuite les deux dans une pièce remplie de collègues émotifs et applaudissants, ainsi que des familles des deux. La femme de Kloeppel, Carol, doit essuyer plusieurs fois ses larmes.

Avec le présentateur météo Christian Haeckl au piano, toute l'équipe se joint à eux pour chanter la chanson Schlager "Niemals geht man so ganz" de Tommy Engel (74), Trude Herr (1927-1991) et Wolfgang Niedecken (73).

Lire aussi: