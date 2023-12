La nuit tombe : "Good Night Oppy" raconte la mort soudaine d'un rover martien

Cet air entraînant était la chanson de réveil du rover, jouée au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie. De la même manière que la NASA utilise une chanson pour réveiller les astronautes chaque jour qu'ils passent dans l'espace depuis les années 1960, l'équipe du rover Opportunity a commencé son quart de travail quotidien avec une chanson qui mettait de l'ambiance pour le voyage d'"Oppy".

Mais une tempête se préparant à l'horizon a tout changé.

Oppy avait déjà affronté des tempêtes de poussière, des éruptions solaires, des pièges à sable, des rayons cosmiques, des collisions imminentes et de rudes hivers martiens pendant plus d'une décennie lors de son exploration de la planète rouge. En 2018, cependant, son équipe a pu reconnaître les signes des "cheveux gris" - une mémoire défaillante, l'envie de faire une sieste, de l'arthrite dans le bras robotique.

Les membres de l'équipe de la mission la considèrent toujours comme leur rover porte-bonheur, invincible. Après tout, Oppy a été conçu pour une mission de 90 jours, mais il a dépassé toutes les attentes et survécu à son jumeau, Spirit, d'environ sept ans.

Cette tempête était différente. Elle a rapidement pris de l'ampleur, encerclant la planète et bloquant le soleil.

Le dernier message du rover solaire au centre de contrôle de la mission s'est traduit comme suit : "Ma batterie est faible et la nuit tombe".

Ce chapitre n'est que le début du documentaire, disponible en streaming sur Amazon Prime le 23 novembre. Le film retrace le parcours des deux rovers et des personnes qui leur ont consacré leur vie, depuis leur conception jusqu'à la dernière transmission.

Le film met en lumière l'espoir de l'exploration spatiale et capture l'attachement émotionnel entre les humains et les ambassadeurs robotiques qui explorent en notre nom.

Le réalisateur Ryan White a rassemblé des décennies d'images provenant des archives de la NASA avec des effets photoréalistes et des animations d'Industrial Light & Magic, la célèbre société d'effets visuels fondée par George Lucas, et une narration de l'actrice Angela Bassett. Le documentaire place le spectateur sur Mars en même temps que les deux rovers qui se déplacent de part et d'autre de la planète rouge.

"Même si le vaisseau spatial était robotisé, la mission était humaine", a déclaré Doug Ellison, chef de l'équipe technique de prise de vue du rover Curiosity au JPL, qui a également travaillé sur la mission d'Opportunity.

Des robots jumeaux

Lorsque les ingénieurs de la NASA ont construit et testé les deux rovers au début des années 2000, ils se sont rapidement rendu compte que les robots ne pouvaient pas être plus différents. D'après les membres de l'équipe, Spirit était la reine du drame, tandis qu'Opportunity était le plus performant. Spirit était têtu et se débattait dans les mêmes tests qu'Opportunity. Leurs personnalités semblent aussi humaines que leur conception.

Les rovers ont été construits pour rechercher des traces d'eau sur Mars. Ils ont tous deux été lancés en 2003 à l'intérieur de coques protectrices à bord de fusées Delta et se sont posés en 2004 de part et d'autre de la planète rouge. Les 90 premiers jours de la double mission se sont écoulés et l'équipe du JPL a réalisé que les deux rovers étaient prêts pour d'autres aventures.

Exploration de Mars : 15 ans d'Opportunity sur Mars

Ensemble, les découvertes de Spirit et d'Opportunity allaient réécrire les manuels en apportant de nouvelles informations sur la planète rouge et son passé aquatique intrigant. Entre deux découvertes, les deux rovers ont connu toutes sortes d'ennuis, comme se coincer dans le sable et manquer de dévaler les flancs de cratères escarpés.

Les liens entre les membres de l'équipe et les rovers se sont rapidement renforcés, malgré la distance considérable qui sépare la Terre de Mars, ce qui a été d'autant plus difficile lorsque le voyage de Spirit s'est achevé en 2011 et qu'Opportunity s'est tu en 2018. L'espoir de voir les deux rovers se "réveiller" a perduré jusqu'à la fin.

"La façon dont la mission (Opportunity) s'est terminée a été très soudaine", a déclaré Ellison à CNN. "Nous avions un rover très heureux et en bonne santé pendant une semaine, puis cette tempête de poussière est arrivée et a tout emporté. ... On peut dire que c'est un décès dans la famille. C'était très soudain, très traumatisant. Et le fait de pouvoir y revenir a été très gratifiant d'un point de vue émotionnel.

Des milliers de personnes ont travaillé sur tous les aspects des rovers, leur donnant vie et les faisant rouler sur Mars plus longtemps que prévu.

"Ce à quoi nous disons vraiment au revoir, c'est au travail d'équipe qui se concentre sur ce robot et à la possibilité de travailler avec toute une série de personnes extraordinaires", a déclaré M. Ellison.

Donner vie à "Oppy

Le processus de création du film a débuté en mars 2020, à la veille de la pandémie.

M. White, qui se définit lui-même comme un "mordu de l'espace", a grandi dans les années 1980 et a suivi les missions spatiales. Le projet est devenu sa "bouée de sauvetage, en lui permettant de travailler sur quelque chose d'aussi joyeux pendant une période aussi sombre", a-t-il déclaré.

Industrial Light & Magic a pris en charge la tâche de donner vie à Mars d'une manière qui n'avait jamais été vue au cinéma auparavant. Plan par plan, les membres de l'équipe d'ILM ont travaillé avec la NASA pour confirmer que ce qu'ils représentaient était fidèle à l'expérience des rovers.

Le résultat final est aussi proche que les spectateurs peuvent l'être de la surface de Mars, avec des angles de caméra qui donnent l'impression d'avoir été filmés sur la planète rouge elle-même.

"ILM nous a vraiment appris qu'il était possible de faire cela en respectant les contraintes de la réalité : par le biais de l'optique, de l'éclairage et de l'angle des caméras du robot, qui étaient ses yeux", a déclaré M. White.

Les missions de Spirit et d'Oppy sont terminées, mais l'exploration de Mars se poursuit aujourd'hui grâce à des rovers de nouvelle génération tels que Curiosity et Persévérance. Ce dernier a été lancé en juillet 2020, alors que Mme White travaillait sur le documentaire.

Les premiers échantillons martiens collectés par Persévérance arriveront sur Terre dans les années 2030 et pourraient contenir des preuves de vie, si tant est qu'elle ait jamais existé sur la planète rouge.

"Toutes ces missions, en tant que cadence, sont le précurseur de l'envoi d'humains sur place pour poursuivre cette aventure à l'avenir", a déclaré M. Ellison. J'espère que la prochaine génération d'ingénieurs et d'explorateurs, des gens comme ma petite fille de 4 ans, pourra voir des documentaires comme celui-ci et se dire : "Moi aussi, je veux faire un peu de ça. Je veux faire partie d'une telle aventure".

Les artistes des effets visuels qui ont travaillé sur le film ont étudié la façon dont le sable martien se déplace dans le vent, comment la lumière se diffuse à travers la fine atmosphère martienne et à quoi ressemble la surface de la planète au lever et au coucher du soleil.

