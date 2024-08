- La nuit sera plutôt claire pour les étoiles.

Enfin, le moment tant attendu est arrivé : durant la nuit de lundi à mardi, on prévoit une quantité particulièrement importante d'étoiles filantes visibles dans le ciel au-dessus de Bade-Wurtemberg. Les conditions pour les fameuses Perséides sont favorables, car le service météorologique allemand (DWD) prévoit peu de couverture nuageuse pour la nuit. Dans des conditions idéales, on pourrait voir entre 20 et 30 étoiles filantes par heure.

Les chances sont particulièrement bonnes dans le nord de Bade-Wurtemberg. Il est également prévu qu'il fasse clair à Stuttgart, selon le DWD. Au sud de celle-ci, il peut y avoir des nuages ​​dans certaines régions, car des orages sont prévus sur la Forêt-Noire dans l'après-midi. Cependant, cette fine couche nuageuse peut se dissiper rapidement.

Pour augmenter vos chances :

Les étoiles filantes peuvent être vues de n'importe où, mais les chances sont meilleures si les environs sont aussi sombres que possible. Par conséquent, les points d'observation doivent être aussi éloignés que possible des lumières de la ville, explique Carolin Liefke du Haus der Astronomie à Heidelberg.

La vue du ciel doit être dégagée d'obstacles tels que des arbres, des bâtiments ou des montagnes élevées, dit Martin Federspiel du Planetarium Freiburg. La lune interfère également avec l'observation. "Durante la nuit du maximum, la lune croissante se couche autour de minuit", explique Federspiel. Cela rend notamment la deuxième moitié de la nuit jusqu'au début de l'aube favorable pour observer les Perséides.

