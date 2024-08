La nuit, la Russie lance des attaques aériennes meurtrières sur les zones urbaines et les infrastructures électriques à travers l'Ukraine.

Le système de défense aérienne d'Ukraine a rapporté de nombreux strikes de missiles et de drones sur différentes parties du pays lundi, touchant des régions telles que Kyiv et Odesa, entre autres.

Des décès ont été signalés dans des régions comme Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia et Volyn, avec cinq personnes blessées à Poltava après que une installation industrielle a été touchée, selon les autorités militaires régionales.

Des pannes de courant ont été observées dans des villes comme Kyiv et Dnipro suite aux attaques, selon Serhii Kovalenko, PDG de la société d'énergie Yasno.

Le ministre de l'Énergie d'Ukraine, Herman Halushchenko, a affirmé que l'infrastructure énergétique du pays avait été attaquée toute la nuit.

"Notre secteur énergétique est attaqué", a-t-il déclaré, en soulignant que des coupures de courant d'urgence avaient été mises en place et que l'ampleur des dommages était évaluée.

Des explosions ont également été entendues par les équipes de CNN à Kyiv et à Dnipro.

À Kyiv, le chef militaire de la ville a suggéré que les défenses aériennes étaient opérationnelles dans la région et a conseillé aux habitants de chercher refuge.

À Kharkiv, les services d'urgence étaient occupés à divers endroits touchés par les attaques, selon les autorités militaires locales.

L'intense bombardement aérien a eu lieu deux jours seulement après une attaque russe contre un hôtel à Donetsk, qui a entraîné la mort d'un conseiller britannique en sécurité et la blessure de deux journalistes.

Ryan Evans, ancien soldat, avait collaboré avec Reuters depuis 2022 en fournissant des conseils en matière de sécurité aux journalistes dans le monde entier, notamment en Ukraine, en Israël et aux Jeux olympiques de Paris.

Le bombardement russe continu intervient à une période où les forces ukrainiennes occupent une partie du territoire russe à la frontière de Kursk et où Kyiv cible des régions russes profondément à l'intérieur du pays.

Lundi, la Russie a déclaré que ses défenses aériennes avaient réussi à intercepter 20 drones lancés depuis l'Ukraine, dont neuf au-dessus de la région de Saratov, trois au-dessus de Kursk, deux chacun au-dessus des régions de Belgorod, Bryansk et Tula.

Dimanche, le gouverneur de Belgorod a rapporté cinq décès et 12 blessures suite à des tirs de mortier.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche que les forces ukrainiennes avaient avancé de 3 kilomètres (presque 2 miles) dans la région de Kursk et avaient pris le contrôle de deux autres établissements.

Entre-temps, les forces terrestres russes semblaient se rapprocher de Pokrovsk, une ville stratégique considérée comme le prochain front de bataille potentiellement majeur du conflit.

Pokrovsk est d'une importance cruciale pour Moscou, le président russe Vladimir Poutine ayant publiquement déclaré son intention de saisir toutes les régions orientales ukrainiennes de Donetsk et de Luhansk.

Dans son discours du dimanche, Zelensky a mis l'accent sur Novohrodivka et Vodiane, où l'intensité des attaques était la plus prononcée, et a exprimé sa gratitude pour la résilience des forces ukrainiennes.

L'Union européenne exprime sa préoccupation quant à l'escalade des conflits en Ukraine, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Face à la crise mondiale, les dirigeants

Lire aussi: