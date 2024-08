- La nuit du château de Potsdam - Activités colorées sur 120 hectares

Pour deux soirées, le Parc Sanssouci résonnera et brillera pour des milliers de personnes chaque vendredi et samedi (à partir de 17h00). Pour la "Nuit du Château de Potsdam", les visiteurs peuvent s'attendre à de nombreux concerts, lectures, spectacles d'acrobaties, visites guidées et installations lumineuses.

Sur les 120 hectares du festival, l'actrice renommée Katharina Thalbach lira des histoires effrayantes, un spectacle de fauconnerie aura lieu dans le parc, et les jardiniers et bergers du parc partageront leur travail. L'événement se termine les deux jours à 23h30. Les enfants de moins de 13 ans ont gratuitement accès à l'événement. Les organisateurs recommandent d'apporter un petit siège pliant et des chaussures solides - "ça peut être assez long à pied".

