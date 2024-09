Activités dans les zones urbaines de Rhénanie-du-Nord-Westphalie - 'La nuit des ténèbres de la Terre': contraste entre l'obscurité et le rayonnement lumineux artificiel

Chaque vendredi, certains endroits en NRW pourraient être plus sombres que d'habitude. À partir du coucher du soleil, les participants sont encouragés à réduire ou à éteindre l'éclairage artificiel en plein air toute la nuit, dans le cadre de la "Nuit de la Terre". Selon les organisateurs de l'événement, un groupe à but non lucratif appelé "Les Amis de la Nuit", cette activité vise à sensibiliser les gens à la pollution lumineuse.

Des villes comme Münster et le district de Coesfeld en NRW font partie des participants à cet événement. Münster exprime sa solidarité avec l'initiative en baissant l'éclairage de l'hôtel de ville la nuit. De plus, Coesfeld a annoncé que les lumières du château de Burg Vischering et de la Kolvenburg seraient éteintes. Les ménages résidentiels sont également encouragés à éteindre leurs lumières au plus tard à 22h00, pour une nuit.

Depuis 2020, la "Nuit de la Terre" est marquée chaque année le vendredi le plus proche de la nouvelle lune en septembre. L'événement vise à montrer comment l'éclairage artificiel rend le ciel nocturne plus lumineux, ayant des conséquences négatives à la fois sur la faune et les humains. Il perturbe le cycle jour-nuit des animaux nocturnes, impacte la navigation des insectes actifs la nuit et peut entraîner des troubles du sommeil chez les humains.

Un autre événement annuel, l'"Heure de la Terre", a lieu chaque mai. Initié en 2007 par l'organisation environnementale WWF, son objectif est de stimuler la prise de conscience publique du changement climatique. Le jour de l'action, des individus du monde entier éteignent leurs lumières pendant une heure.

