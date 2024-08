- La nuit des églises à Halle dans 50 endroits

Au cours d'une grande Nuit de l'Église à Halle, les gens sont invités à découvrir et à rencontrer la diversité de la foi chrétienne. Samedi, l'événement Nuit des Églises de Halle vise à transformer une cinquantaine d'églises et de maisons de communauté en lieux inspirants à la tombée de la nuit, comme l'a annoncé le Circuit de l'Église évangélique Halle-Saalkreis. Le thème de la 24e Nuit de l'Église est "Viens jouer. Je suis déjà là !" Pour ceux qui se lancent dans des pèlerinages nocturnes, l'église devient la scène, avec des rencontres et des conversations, de la musique, des expositions, des visites et des conférences.

La Nuit des Églises de Halle, créée en 2001, est conçue comme un festival estival œcuménique. Cette édition de l'année propose plus d'une centaine d'événements, dont certains dans le voisinage Saalekreis.

À la Nuit des Églises de Halle, différentes dénominations chrétiennes sont réunies dans une célébration mixte de la foi. Les visiteurs peuvent s'attendre à un mélange d'activités comme de la musique, des conférences et des expositions lors de l'événement.

