- La Nuit de la chauve-souris de Berlin vous invite à une expédition

Au fil de la soirée, les habitants de Berlin ont l'opportunité de suivre le parcours des chauves-souris lors du week-end à l'occasion de différents événements. Cette occasion spéciale est connue sous le nom de la Nuit internationale des chauves-souris (Nuit des chauves-souris), qui aura lieu le 24 août. Organisée par l'Union allemande de conservation de la nature et de la biodiversité (NABU), l'événement propose plusieurs activités.

L'Association des chauves-souris de Berlin vous invite à deux promenades gratuites pour observer les chauves-souris, le vendredi et le samedi à partir de 19h30. Le point de rendez-vous pour la première promenade est le FEZ (Centre de loisirs pour enfants et jeunes) à Wuhlheide. Pour la deuxième promenade, rejoignez le 'Rübezahl' arrêt de bus dans la forêt de Köpenick le samedi. Les enfants âgés de cinq ans et plus peuvent découvrir des faits fascinants sur ce prédateur nocturne lors de ces excursions. Cependant, l'inscription est obligatoire.

La Nuit des chauves-souris du parc Spreich se concentre également sur ces petites créatures ailées. Une promenade l'après-midi démontre comment les chauves-souris peuvent être détectées à l'aide d'un détecteur. Ces dispositifs convertissent les sons ultrasonores inaudibles utilisés par les chauves-souris pour la navigation en signaux audibles, comme l'explique Grün Berlin. Cependant, l'inscription est également obligatoire pour cet événement. Parallèlement à cela, profitez d'un programme sur scène proposant de la musique, de la parole et de l'humour, tous offerts gratuitement et avec interprétation en langue des signes.

Selon NABU, trois des 25 espèces de chauves-souris en Allemagne sont actuellement en grave danger. Quatre autres espèces sont considérées comme menacées, et trois autres espèces sont à risque en raison de facteurs tels que la diminution des sources de nourriture, la population d'insectes et la perte d'habitat due à la rénovation des bâtiments et à l'abattage des arbres anciens.

Durante les promenades pour observer les chauves-souris, les enfants âgés de cinq ans et plus peuvent participer et en apprendre sur ces animaux, offrant ainsi une expérience éducative et divertissante pour toute la famille. À la Nuit des chauves-souris du parc Spreich, il y a une promenade l'après-midi spécialement conçue pour les enfants, leur offrant une occasion de découvrir le monde des chauves-souris de manière ludique.

Lire aussi: