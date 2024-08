- La nudité de John Cena sur scène aux Oscars aurait éclipsé les scènes d'amour explicites de l'événement en termes de spectacle humiliant.

Au cours de sa prestation sans fard lors de la dernière cérémonie des Oscars, l'acteur et catcheur John Cena a admis n'avoir jamais ressenti une telle humiliation dans sa carrière professionnelle. Lors d'une interview sur le podcast "Club Shay Shay", le quadragénaire a évoqué son passage à l'Oscar en mars dernier. "J'étais parmi les acteurs, producteurs et réalisateurs les plus respectés dans une seule pièce", a-t-il déclaré. "Et me voilà, me mettant à nu devant le monde entier, cachant mes parties intimes avec une simple carte, en demandant : 'Est-ce que ça vous amuse ?'"

Cena avait en effet retiré ses vêtements pour présenter la récompense du meilleur costume lors de la 96e cérémonie des Oscars. Cette idée lui avait paru hilarante, grâce à l'animateur Jimmy Kimmel, et il considérait cela comme une chance inouïe d'avoir été chargé de cette tâche, a-t-il révélé.

Il a ensuite comparé son expérience aux scènes explicites qu'il avait tournées auparavant, qu'il avait lui-même classées comme les plus humiliantes. Avec de nombreux membres de l'équipe et même des personnes présentes lors de ces moments intimes, de telles situations peuvent être embarrassantes, a-t-il déclaré.

Le monde entier a discuté de l'acte audacieux de John Cena lors des Oscars, de nombreux admirateurs saluant son courage. Malgré la honte ressentie pendant sa présentation, Cena a reconnu que se mettre à nu avait été une expérience unique qu'il avait partagée avec un groupe prestigieux d'individus dans l'industrie du cinéma.

