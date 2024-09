La nudité de Catherine Zeta-Jones, l'humour de Raab dans "Under 50" et l'influence de la jeune génération

Chers amis, prenons une pause et laissons-nous emporter par la folie de cette semaine. Installez-vous confortablement, prenez une boisson à votre choix et laissez ce segment people faire son effet. Je suis déjà impatient d'entendre vos réflexions ! Vous avez l'impression que le monde devient de plus en plus fou ? Je suis submergé rien qu'à essayer de suivre, alors rester devant, n'en parlons pas. La meilleure façon de faire ce bilan hebdomadaire, en tout cas pour moi, c'est avec une bonne dose d'ironie.

Il faut faire attention à ce qui vous fait rire ces temps-ci. Car un comique n'est plus forcément quelqu'un de drôle, mais plutôt celui qui a le cran de faire passer les blagues des autres pour les siennes. Luke Mockridge devrait prendre note.

Avez-vous regardé "Tu ne gagneras pas un million ici" de Stefan Raab sur RTL+ ? Les critiques sur l'humour "U-50" du comique se multiplient. Les jeunes ne trouvent plus rien de drôle dans ses blagues, selon les critiques. Je trouve cet argument hilarant, d'ailleurs. Cela montre qu'on ne peut avoir qu'une opinion sur Raab : soit on l'aime, soit on le hait, il n'y a pas de juste milieu.

Raab et la diss track de Kaufland

Je suis peut-être trop vieux, mais j'ai trouvé la diss track de Raab contre Kaufland hilarante cette semaine. Le supermarché avait fait rapper le jeune artiste Enda sur les dernières promotions dans ses publicités. Pâte de tomate, chips, huile de tournesol. Vous vous demandez peut-être à quoi sert tout ça, comme Tupac.

Alors Raab répond avec une chanson rap de son cru et traite Kaufland de "voyou" entre autres choses. Les critiques trouvent ça "cringe" et "embarrassant". Mais c'est tragicomiquement amusant de voir les entreprises essayer d'être jeunes - comme si avoir un compte TikTok les rajeunissait.

Elles se débattent dans la culture meme, convaincues de communiquer avec les jeunes en utilisant des phrases comme "slay" et "man". Ignorer les fans fidèles et expérimentés est non seulement ridicule, mais aussi hypocrite.

Raab est accusé de faire de la télé pour un public âgé. Peut-être. Mais n'est-ce pas préoccupant de voir à quel point ses candidats connaissent mal la culture générale de nos jours, avec un slogan comme "si ça n'a pas été sur Instagram, ça n'a peut-être jamais existé"?

Gottschalk, Z-Célébrités et l'Oktoberfest

Même Thomas Gottschalk est considéré comme un dinosaure par les critiques. Le septuagénaire a récemment exprimé son malaise face aux changements de l'Oktoberfest dans son podcast, qu'il anime avec son ami Mike Krüger. Autrefois, les célébrités utilisaient l'Oktoberfest comme une tribune pour aider les plus démunis, regrette Gottschalk. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.

Et le légende de la télé a peut-être raison, car les vidéos postées par les influenceurs ces jours-ci semblent chaotiques. Au lieu de célébrer les célébrités, on voit une décadence extrême sous sa forme la plus pure. Des célébrités de second rang déambulent dans les tentes à bière en tenues traditionnelles exagérées et en pantalons en cuir. Elles se donnent en spectacle pour les likes, comme si elles étaient des stars ! Ajoutez à cela leur attitude autocentrée et leur mépris pour les "gens ordinaires" avec moins de followers, leur profondeur intellectuelle est incroyablement superficielle, incapables de voir à quel point elles ont l'air pathétiques en faisant leur show.

Catherine Zeta-Jones se déshabille pour son anniversaire

Nous vivons dans un monde où les profiteurs à ego surdimensionné dictent la tendance, un monde où les disputes scriptées dans les émissions de télé-réalité sont considérées comme des célébrités, et où faire des vagues est un coup de pouce pour la carrière. Ajoutez des rapports de pouvoir déformés et des politiques sans qualifications professionnelles qui ne peuvent même pas aligner une phrase cohérente - il n'est pas étonnant que les philosophes croient que l'humanité est en chute libre.

L'une des rares à s'être démarquée cette semaine de manière classique (ha !) était Catherine Zeta-Jones. Zeta-Jones et son mari Michael Douglas fêtent leur anniversaire chacun leur tour - le sien le 25 septembre et le sien en tournant 80 ans. Zeta-Jones était à court d'idées cadeau cette année et a opté pour une option inhabituelle : elle a surpris son mari... nue ! Elle a publié une photo d'elle en talons dans la salle de bain avec une légende humoristique, expliquant qu'elle était à court d'idées cette année après tant d'années. Sa "tenue d'anniversaire" était sa deuxième option - après ça, elle ne pouvait plus penser qu'aux balles de golf. Bon week-end à tous, chers lecteurs, et restez drôles !

