Cela pourrait être la fin provisoire de la carrière de Kim Dotcom : plusieurs médias rapportent que son pays actuel, la Nouvelle-Zélande, souhaite l'extrader aux États-Unis. Là-bas, le quinquagénaire fait face à plusieurs procès, notamment des chefs d'accusation d'infraction au droit d'auteur, de fraude et de blanchiment d'argent.

Le ministre de la Justice : "Kim Dotcom doit être extradé aux États-Unis pour être jugé"

Dotcom, de son vrai nom Kim Schmitz, se bat contre son expulsion depuis 2012. Selon l'agence de presse Reuters citant un porte-parole du ministère, le ministre de la Justice de la Nouvelle-Zélande, Paul Goldsmith, a accepté son extradition vers les États-Unis. Goldsmith a ensuite expliqué : "J'ai examiné soigneusement toutes les informations et décidé que M. Dotcom devait être extradé aux États-Unis pour être jugé." Le ministre n'a pas fait d'autres commentaires. Dotcom a un délai court pour considérer la décision.

Pour l'entrepreneur du net, l'extradition pourrait avoir des conséquences graves. Le système judiciaire américain cherche depuis des années à poursuivre Dotcom, qu'il a constamment nié. Peu après la publication de l'ordre d'extradition, le quinquagénaire s'est exprimé sur X, semblant calme. Il a déclaré avoir "un plan". Plus tard, il a ajouté : "J'aime la Nouvelle-Zélande, je ne partirai pas."

Le portail "Megaupload" de Dotcom est devenu un symbole des téléchargements illégaux dans les années 2000

Kim Dotcom est devenu le symbole des téléchargements illégaux de films, de séries et de musique, ainsi que des infractions au droit d'auteur associées. Avec sa plateforme "Megaupload", il a proposé aux utilisateurs la possibilité de télécharger gratuitement du contenu autrement payant à partir de 2005. Dotcom aurait lui-même fait fortune grâce à cela. Les autorités américaines accusent lui et trois autres figures dirigeantes de "Megaupload" d'avoir coûté environ 500 millions de dollars aux studios de cinéma et aux maisons de disques. Le FBI considère les activités de "Megaupload" comme le plus grand cas d'infraction au droit d'auteur de l'histoire des États-Unis, selon "Der Spiegel".

En 2012, les autorités ont fermé la plateforme. La police de Nouvelle-Zélande a perquisitionné la résidence d'Auckland de Dotcom et l'a arrêté temporairement. Depuis, il se bat contre son expulsion aux États-Unis par des moyens juridiques. Deux de ses collègues ont accepté un procès en Nouvelle-Zélande et ont été condamnés à des peines de prison en 2023. Un autre défendeur est décédé en 2022.

