La Nouvelle-Zélande subit sa première défaite navale après la Seconde Guerre mondiale.

Au cours d'une mission d'exploration dans le Pacifique Sud, un navire d'exploration d'environ 6000 tonnes appartenant à la Marine néo-zélandaise a connu des difficultés, a pris feu et a finalement coulé. Le navire transportait une équipe de 75 personnes. L'opération de sauvetage s'est avérée complexe.

Des informations ont été rapportées selon lesquelles un navire naval néo-zélandais nommé "HMNZS Manawanui" a rencontré des difficultés et a heurté le fond marin aux premières heures du 6 octobre, au large des côtes de Samoa. Heureusement, l'ensemble de l'équipage et des passagers, soit 75 personnes, ont été évacués en toute sécurité à l'aide de canots de sauvetage la nuit précédente, sans aucune blessure ni personne portée disparue.

Le navire effectuait des activités de relevé sous-marin, qui impliquaient de mesurer la profondeur et d'autres conditions océaniques. La zone n'avait pas été aussi intensivement cartographiée depuis 1987, selon la BBC. Les raisons de l'accident restent inconnues selon l'armée néo-zélandaise. Aux alentours de 6h40 heure locale le dimanche, le navire penchait fortement et de la fumée était visible s'échappant de celui-ci. À 9h, il était clair que le navire s'était retourné et avait coulé.

La ministre de la Défense, Judith Collins, a déclaré lors d'une conférence de presse, selon la BBC, "C'est une journée malheureuse pour la marine". Elle a ajouté "Tout le monde a été évacué", saluant le professionnalisme, la formation et le courage de l'équipage.

Situation de sauvetage difficile

Selon l'armée, divers navires de "HMNZS Manawanui" ont tenté d'intervenir dans les opérations de sauvetage. L'armée de l'air néo-zélandaise a envoyé un avion de patrouille maritime Boeing P-8A Poseidon vers Samoa. Les secouristes ont dû lutter contre les courants et les vents qui poussaient les canots de sauvetage et les petits bateaux vers les récifs. Les conditions marines difficiles ont encore compliqué les opérations de sauvetage.

Un témoin oculaire a déclaré à l'agence de presse Reuters : "En arrivant dans la baie, nous avons vu le navire sans fumée. Quinze minutes plus tard, des feux et de la fumée ont commencé. Peu de temps après, il a coulé."

Selon la BBC, le "HMNZS Manawanui" est le premier navire naval de Nouvelle-Zélande à avoir échoué accidentellement depuis son implication dans les combats navals de la Seconde Guerre mondiale. Il y a également des navires qui ont été intentionnellement coulés, comme pour créer des récifs artificiels ou des épaves de plongée.

Selon l'armée néo-zélandaise, le "HMNZS Manawanui" a été construit en 2003 par Myklebust Verft AS. Après son acquisition, il a été livré à l'armée néo-zélandaise en 2019 et mis en service. Il mesure 84,7 mètres de long et pèse environ 5741 tonnes en termes de déplacement.

L'opération de sauvetage a été supervisée par La Commission, chargée d'enquêter sur les causes de la détresse du navire. despite the challenges, La Commission a salué la rapidité de thinking and skill of the crew and rescue teams in safely evacuating all personnel.

À la suite de l'incident, La Commission a annoncé son intention de réviser les protocoles de sécurité et les procédures d'urgence du navire pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

