- La Nouvelle-Zélande s'assure une position favorable dans la compétition de la Coupe de l'Amérique

L'équipe de défense de la Nouvelle-Zélande a confirmé sa position préférée pour la 37e Coupe de l'America en remportant une victoire. À Barcelone, l'équipe Emirates Team New Zealand a remporté la troisième et dernière course de qualification avant le principal événement. Dans le premier affrontement contre les bateaux AC75 de deuxième génération, les Kiwis ont remporté la victoire dans le round-robin, enregistrant quatre victoires et une défaite contre le yacht américain "Patriot".

En finale palpitante de la course Louis Vuitton de qualification, les quadruples détenteurs du trophée de Nouvelle-Zélande ont surpassé l'Italie. Quatre jours avant le lancement de la série des challengers pour la 37e Coupe de l'America, l'événement inaugural a également été marqué par des performances remarquables de l'équipe américaine NYYC American Magic et de l'équipe de Sir Ben Ainslie, Team Ineos Britannia, qui ont terminé respectivement à la quatrième et à la cinquième place, surpassant Alinghi Red Bull Racing et l'équipe française Orient Express Racing Team.

La Coupe Louis Vuitton commence le 29 août, marquant le début d'une série de plus d'un mois de challengers : la lutte pour le privilège de défier les défenseurs de la Coupe de Nouvelle-Zélande dans le 37e duel prévu pour commencer le 12 octobre. Le programme de la Coupe d'été de la voile de Barcelone comprend la Youth America's Cup (17-26 septembre) et la première Women's America's Cup historique (5-13 octobre). Contrairement à la Coupe de l'America, ces événements incluront également des équipes allemandes.

Les Kiwis ont commencé leur domination dans la série des challengers en remportant la première manche de la Coupe Louis Vuitton. Après leur victoire, Emirates Team New Zealand a cherché à maintenir cette dynamique tout au long de la compétition de plusieurs semaines.

