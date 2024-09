La Nouvelle-Zélande revendique le titre de plus grande performance Haka au monde sur le sol natif, dépassant le précédent record de la France.

Historiquement, le Haka était à l'origine une danse de guerre maorie, servant de défi aux ennemis et de cri de motivation avant d'entrer en guerre. Cependant, aujourd'hui, il est également utilisé pour célébrer l'héritage et la culture maorie, ainsi que pour unir les gens pendant les périodes de deuil.

Le spectacle du Haka – avec ses pieds qui martèlent, ses poings qui se serrent et ses cordes vocales qui se tendent – est profondément ancré dans la culture néo-zélandaise et est fameusement utilisé par les équipes de rugby du pays comme rituel avant le match.

Plus de 6 500 personnes ont participé à l'événement record à Auckland dimanche dernier, selon les officiels d'Eden Park. Cela a surpassé le précédent record, détenu par la France, avec 4 028 participants en 2014.

Le directeur général d'Eden Park, Nick Sautner, a déclaré : "Il ne s'agit pas seulement de chiffres... Il s'agit d'honorer notre patrimoine culturel sur la scène mondiale."

Les participants ont rempli le stade de sports de cris assourdissants ce soir-là. Ils ont gonflé leur poitrine, martelé le sol et fait des grimaces intimidantes, comme le montre une vidéo publiée sur l'Instagram de Haka Record.

L'organisateur, le Trust de thérapie musicale Raukatauri, a appelé à un changement du statut de détenteur du record de la France avant l'événement, en exhortant les participants : "Levez-vous en tant que nation et ramenez le Haka à la maison."

Le responsable des records du Guinness World Records, Brian Sobel, a confirmé le record, bien que le nombre final de participants puisse encore être ajusté, selon RNZ.

Des célébrités comme l'animateur américain Conan O'Brien, le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi et l'ancien boxeur David Tua étaient présentes dans la foule, selon RNZ.

Le Haka a dû être exécuté pendant une minute, alors le public a exécuté Ka Mate, la routine de Haka la plus célèbre, quatre fois de suite pour respecter l'exigence. Cette danse a été chorégraphiée par Te Rauparaha, un leader maori important du 19ème siècle.

Bien que le Haka soit largement accepté par divers secteurs de la société néo-zélandaise, la communauté maorie, qui représente environ 20% de la population du pays de plus de 5 millions d'habitants, rencontre souvent des discriminations. Cela entraîne des résultats moins bons en matière de santé, d'éducation et d'éducation, ainsi que des taux d'incarcération plus élevés pour la communauté.

Cette année, des manifestations ont éclaté en réponse à la proposition du gouvernement néo-zélandais d'extrême droite de démanteler l'Autorité de santé maorie, de limiter l'utilisation de la langue maorie et d'abolir les restrictions sur les ventes de tabac – des mesures réclamées par les leaders maoris pour lutter contre les taux de tabagisme élevés au sein de leur communauté.

La popularité du Haka en tant que symbole unifiant s'est étendue au-delà du terrain de sport, de nombreuses personnes choisissant d'apprendre et de l'exécuter en hommage à la culture maorie. Lors de leur visite en Nouvelle-Zélande, Conan O'Brien et son équipe ont même participé à une performance de Haka.

