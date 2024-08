La Nouvelle-Zélande extradera le magnat de l'internet Kim Dotcom aux États-Unis

Kim Dotcom, né en Allemagne mais résident en Nouvelle-Zélande, se battait contre son extradition aux États-Unis depuis 2012. Il est poursuivi pour des chefs d'accusation liés à son site de partage de fichiers Megaupload, qui a été fermé par le gouvernement américain la même année.

Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Zélande, Paul Goldsmith, a maintenant signé un ordre d'extradition pour Dotcom, selon un communiqué gouvernemental publié jeudi, ouvrant la voie à sa déportation.

"J'ai considéré toutes les informations avec soin et j'ai décidé que M. Dotcom devrait être livré aux États-Unis pour être jugé", a déclaré Goldsmith, selon le communiqué.

"Comme c'est la pratique courante, j'ai accordé à M. Dotcom une courte période de temps pour considérer et prendre des conseils sur ma décision. Je ne ferai donc pas de commentaires supplémentaires à ce stade."

Dotcom, qui s'est montré déterminé, a publié un message sur X, anciennement Twitter, plus tard jeudi : "J'aime la Nouvelle-Zélande. Je ne pars pas."

Dotcom est le fondateur flamboyant de Megaupload, un site web utilisé par des millions de personnes pour stocker et partager des fichiers volumineux dans un "coffre-fort" en ligne. Peu après la fermeture de son site, Dotcom a été arrêté par la police néo-zélandaise qui a fait irruption dans son luxueux manoir d'Auckland à bord de deux hélicoptères marqués et a dû forcer l'entrée d'une salle forte verrouillée pour l'atteindre.

Avec trois coaccusés, Dotcom a été inculpé par un grand jury américain pour une série de chefs d'accusation, dont la conspiration pour commettre le racket, la fraude électronique, la conspiration pour violer le droit d'auteur à grande échelle et le blanchiment d'argent. Les quatre hommes sont accusés par les autorités américaines de avoir tiré profit de l'infringement du droit d'auteur via le site web.

Dotcom et ses coaccusés nièrent les accusations et se battirent avec force contre l'extradition, arguant que Megaupload n'était qu'un site de partage de fichiers et qu'ils ne devraient pas être tenus responsables de ce que d'autres téléchargeaient sur celui-ci.

Trois tribunaux néo-zélandais ont rejeté leurs arguments et leurs allégations selon lesquelles ils ne pouvaient pas être extradés pour des chefs d'accusation de profit tiré de l'infringement du droit d'auteur, car ce n'est pas un crime en Nouvelle-Zélande.

La décision finale concernant l'extradition de Dotcom relevait du ministre de la Justice.

Le droit américain en matière de droit d'auteur est très favorable aux titulaires de droits d'auteur et a été critiqué pour entraver l'innovation et nuire aux consommateurs, et pour exporter les réglementations sur le droit d'auteur des États-Unis vers d'autres pays par le biais d'accords de libre-échange.

