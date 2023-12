La nouvelle sous-variante Covid, les cas de grippe et de VRS sont en augmentation. Un médecin explique comment rester en bonne santé pendant les vacances

Entre-temps, le CDC a lancé une alerte aux cliniciens sur la nécessité de renforcer les vaccinations contre la grippe, le Covid-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS). L'agence de santé publique a signalé qu'au cours des quatre dernières semaines, les hospitalisations dans toutes les tranches d'âge ont augmenté de 200 % pour la grippe, de 60 % pour le VRS et de 51 % pour le Covid-19.

Cette augmentation des infections survient juste avant les fêtes de fin d'année, lorsque les familles de tout le pays prévoient de se réunir. Que faut-il savoir sur les virus hivernaux qui provoquent une nouvelle fois l'engorgement des hôpitaux ? Quelles sont les précautions à prendre pendant les fêtes de fin d'année ? Que faut-il garder à l'esprit lorsque l'on voyage ? Et quelles mesures supplémentaires les organisateurs d'événements peuvent-ils prendre pour réduire le risque de propagation des virus ?

Pour nous aider à répondre à ces questions, je me suis entretenue avec le Dr Leana Wen, experte médicale de CNN Wellness, médecin urgentiste et professeur de politique et de gestion de la santé à l'école de santé publique de l'Institut Milken de l'université George Washington. Elle a été commissaire à la santé de Baltimore.

CNN:Commençons par le coronavirus. Que faut-il savoir sur la sous-variante JN.1 ?

Dr Leana Wen : La sous-variante JN.1 est une descendante d'une autre sous-variante, BA.2.86. Tous deux font partie de la souche Omicron qui domine depuis 2022. JN.1 s'est déjà répandu dans certaines parties de l'Europe et de l'Asie, et s'implante maintenant rapidement aux États-Unis.

La bonne nouvelle, c'est que les outils dont nous disposons devraient encore être efficaces contre la souche JN.1. Et nous disposons de beaucoup plus d'outils contre le coronavirus qu'il y a deux hivers. Le vaccin actualisé contre le coronavirus est largement disponible, tout comme les traitements antiviraux, tels que le Paxlovid. L'alerte lancée par les CDC à l'intention des cliniciens souligne l'importance d'inciter les patients à mettre à jour leurs vaccins et à utiliser les traitements disponibles. Ensemble, les vaccins et les traitements sont très efficaces pour réduire la gravité de la maladie, ce qui contribuera également à alléger la pression à laquelle de nombreux hôpitaux sont confrontés.

CNN : Qu'en est-il de la grippe et du VRS ? Pourquoi est-il important de se faire vacciner contre ces virus ?

Wen : Les hospitalisations pour la grippe et le VRS sont également en augmentation. Il existe des vaccins sûrs et efficaces pour ces deux virus, mais les taux de vaccination restent faibles.

Selon l'alerte clinique du CDC, au 18 novembre, il y avait 7,4 millions de doses de vaccin antigrippal en moins administrées aux adultes dans les pharmacies et les cabinets médicaux par rapport à la saison grippale 2022-2023. Les taux de vaccination des enfants contre la grippe sont également à la traîne : ils sont inférieurs à 36 % cette année, contre un peu plus de 39 % l'an dernier à la même époque. Quant au vaccin contre le VRS, il n'a été administré qu'à environ 15 % des personnes âgées éligibles.

Toutes les personnes âgées de 6 mois et plus devraient se faire vacciner contre la grippe. Le vaccin contre le VRS est disponible pour les personnes âgées de 60 ans et plus. La vaccination réduit le risque d'infection et, surtout, le risque d'évolution vers une maladie grave et le décès.

CNN : Outre la vaccination, quelles sont les précautions à prendre pendant les fêtes de fin d'année ?

Wen : Le niveau de précautions à prendre dépend de la situation médicale de chacun et de celle des personnes qu'il va côtoyer.

Si une personne est généralement en bonne santé, tout comme les personnes avec lesquelles elle prévoit de passer du temps, des précautions générales, telles qu'un bon lavage des mains et l'éloignement des autres lorsqu'ils sont malades, peuvent être suffisantes. Pour ces personnes, les fêtes de fin d'année ne seront probablement pas différentes de ce qu'elles étaient avant la pandémie.

En revanche, si une personne est âgée, immunodéprimée et/ou souffre de graves problèmes cardiaques, pulmonaires ou autres, elle peut opter pour des précautions supplémentaires. Ces personnes peuvent souhaiter porter un masque N95 ou équivalent lorsqu'elles se trouvent dans des espaces publics intérieurs. Lorsque vous vous réunissez avec d'autres personnes, essayez de rester à l'extérieur ou, si vous êtes à l'intérieur, dans des espaces bien ventilés et non encombrés.

Si vous êtes en bonne santé mais que vous allez vous trouver avec des personnes vulnérables, il est conseillé de parler avec elles pour savoir quelles précautions elles souhaitent que vous preniez. Peut-être vous demanderont-ils de faire un test rapide de dépistage de la Covid-19 avant de les rencontrer. Peut-être votre proche préfère-t-il vous rencontrer dans une pièce où il n'y a que quelques personnes, plutôt que dans une grande fête bruyante où de nombreuses personnes se tiennent côte à côte et doivent se crier dessus pour se faire entendre. Ils demanderont peut-être à tous les participants de réduire leur exposition au virus dans les jours précédant la réunion. Dans ce genre de situation, il est préférable de prendre exemple sur les personnes les plus vulnérables et les plus prudentes.

CNN : Que faut-il garder à l'esprit lorsque l'on voyage ?

Wen : Là encore, tout dépend du degré de prudence que l'on cherche à atteindre. Les personnes qui cherchent avant tout à éviter les virus devraient envisager de porter un masque de qualité bien ajusté dans les aéroports et les gares bondés. Ces personnes devraient se tenir à l'écart des restaurants et des bars bondés. Pensez à emporter des tests de dépistage du coronavirus lorsque vous êtes en déplacement, afin de pouvoir les effectuer si vous présentez des symptômes ou si quelqu'un avec qui vous vous réunissez vous le demande.

Les personnes qui voyagent loin de chez elles doivent également prévoir un plan en cas de maladie. Peuvent-elles bénéficier d'un traitement antiviral et, dans l'affirmative, où et comment l'obtiendront-elles ? Si elles ont besoin de soins médicaux d'urgence, où iront-elles ? S'ils deviennent symptomatiques, où s'isoleront-ils ? Il est préférable de réfléchir à tout cela à l'avance et de s'assurer que les personnes qui vous entourent sont au courant de ces plans.

CNN : Quelles mesures supplémentaires les organisateurs d'événements peuvent-ils prendre pour réduire le risque de propagation des virus ?

Wen : Les personnes qui organisent des rassemblements de vacances peuvent les rendre plus sûrs en ouvrant les portes et les fenêtres pour améliorer la ventilation. Pour ceux qui vivent dans des régions du pays où cela est possible, l'option de l'extérieur permet aux personnes les plus prudentes de participer et de socialiser.

Lesbuffets peuvent être rendus plus sûrs en demandant aux gens d'y aller par petits groupes, en évitant de se rassembler autour de la nourriture et des boissons et en mettant du désinfectant pour les mains à disposition de tous.

Si des personnes présentes ont indiqué qu'elles devaient prendre des précautions supplémentaires, envisagez de demander aux invités de passer un test rapide de dépistage du coronavirus à domicile le jour même de la réunion. Ce test ne permet pas de détecter tous les cas de Covid-19, mais il permet d'identifier les personnes dont la charge virale est élevée.

Il faut toutefois garder à l'esprit que le coronavirus n'est pas le seul virus qui peut être dangereux pour les personnes vulnérables. C'est pourquoi il est si important de se faire vacciner pour se protéger et réduire le risque de maladie grave.

