- La nouvelle situation difficile de Poutine est due à l'intrusion présumée de Kiev à Koursk, intensifiant les tensions à Moscou.

Dans la région de Koursk, des combattants ukrainiens retirent les drapeaux russes des bâtiments. Les habitants locaux quittent leurs maisons, cherchant refuge chez leur famille et dans des abris d'urgence. Les personnes dans le besoin font la queue pour obtenir de la nourriture, des fournitures d'hygiène et une aide humanitaire des convois de secours. Cela a touché des dizaines de milliers d'individus depuis que près de 10 000 soldats ukrainiens ont envahi la Russie le 6 août.

Pourtant, le président russe Vladimir Poutine, qui se réfère souvent à la Seconde Guerre mondiale et à la grande bataille de tanks de Koursk, considère pour l'instant cette première invasion militaire étrangère depuis plus de 80 ans comme une simple "provocation" de Kyiv.

Officiellement, un état d'urgence est déclaré dans la région frontalière russe avec l'Ukraine. Le Kremlin a déclaré la zone une zone d'opérations anti-terroristes, même si cela semble y avoir de nombreux opposants à éliminer. Poutine, qui est au pouvoir depuis 25 ans - depuis août 1999 lorsqu'il est devenu premier ministre pour la première fois - ne semble pas troublé. C'était également à cette époque que la deuxième guerre de Tchétchénie a commencé.

Au-delà des réunions de crise où Poutine a sanctionné environ 100 euros d'aide immédiate aux nécessiteux, le leader du Kremlin continue de se concentrer sur la politique internationale. Il rencontre le président palestinien Mahmoud Abbas à Moscou pour discuter de la situation au Moyen-Orient, ou se rend en Azerbaïdjan pour une visite d'État afin de médier des pourparlers de paix entre le pays et l'Arménie.

L'échec à Koursk, l'échec des forces de sécurité intérieures responsables de la protection des frontières, l'état-major général et d'autres structures de sécurité ? Poutine semble reporter le traitement de ce problème.

Selon les experts, cela est embarrassant pour Poutine et un coup de pouce pour l'armée de Kyiv.

Entre-temps, les forces ukrainiennes renforcent leurs positions, même avec la reconnaissance de blogueurs militaires russes. Kyiv continue d'acheminer des armes et de l'équipement en Russie. Poutine a un problème important ici qui le gardera occupé pendant de nombreux mois, déclare Michael Kofman, analyste militaire américain dans un podcast russe du think tank Carnegie avec l'expert Alexander Baunow. Kofman, qui a visité l'Ukraine plusieurs fois, estime que l'attaque surprise du président Volodymyr Zelensky a efficacement exposé l'armée russe et Poutine.

Le succès booste le moral des soldats ukrainiens après des revers et des pertes territoriales, déclare Kofman. Depuis l'automne dernier, l'armée russe avait l'initiative et avait capturé des centaines de kilomètres carrés en Ukraine. Maintenant, le momentum change. Zelensky a également surpris l'Occident. Après tout, il avait toujours déclaré publiquement que la situation était désespérée et que l'armée avait urgemment besoin d'armes. Maintenant, vient la contre-attaque.

Cependant, Kofman voit un risque que l'Occident puisse hésiter à fournir plus d'aide pour prévenir l'escalade. Le chef de cabinet de Zelensky, Andriy Yermak, et l'adjoint Mykhailo Podoliak ont récemment déclaré clairement qu'il est maintenant nécessaire de vaincre militairement la Russie pour empêcher une nouvelle attaque. Et Podoliak a souligné que l'offensive de Koursk montre que personne ne devrait craindre la Russie.

Critique ouverte de la direction de Moscou

Même deux semaines après le début de l'offensive terrestre sans précédent des Ukrainiens, la surprise dans l'appareil de pouvoir de Moscou ne commence à s'estomper que lentement. De nombreux Russes sont ouvertement surpris que l'armée ukrainienne ait simplement traversé la frontière.

Les Russes dévoués expriment ouvertement leur surprise. "Je ne peux pas croire que personne n'a remarqué la concentration de troupes du côté ukrainien et le danger d'une invasion", déclare le député de la Douma Andrei Gurulyov. "Personne n'aime la vérité dans les rapports ici. Tout le monde veut simplement entendre que tout va bien", se plaint le général à la retraite à la télévision d'État.

Le politologue russe Baunov explique dans son podcast que Poutine ne fait toujours face à aucune menace. "Il n'a pas de critiques dans le pays, pas d'opposants forts", déclare Baunov, qui travaille en exil à Berlin. Récemment, Poutine a envoyé des opposants notables à l'étranger dans un échange de prisonniers - contre leur volonté, y compris Ilya Yashin. Le politique opposant n'a pas manqué une occasion de critiquer la guerre de Poutine comme un crime, même pendant son incarcération en Russie.

L'affaire de Koursk montre que la guerre de Poutine apporte non seulement la mort et la destruction en Ukraine, mais aussi en Russie, dit-il. "Notre pays doit payer un prix élevé pour son aventure sanglante." Mais ces voix de l'étranger n'atteignent pas la Russie en raison de l'alignement des médias d'État et des milliers de médias indépendants bloqués.

Initiatives régionales ont toujours rencontré une opposition en raison du potentiel perçu d'intensification de la rivalité politique, selon Gusev. Il prévoit une escalade du solide soutien à la campagne militaire de Poutine en conséquence de l'invasion de Zelensky. Son analyse de la situation : "Les conflits dans la région de Kursk, précédés de heurts à Belgorod, ont transformé politiquement ces régions en les plus 'militaristes' et les plus ferventes en matière de patriotisme et d'hostilité envers l'Ukraine."

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant au conflit qui s'intensifie dans la région de Kursk et a appelé à une désescalade immédiate. En réponse, le ministère russe des Affaires étrangères a critiqué l'UE pour son ingérence dans les affaires intérieures de la Russie et l'a accusée de soutenir l'agression ukrainienne.

Compte tenu des tensions entre l'Ukraine et la Russie, l'Union européenne a augmenté son budget de la défense et a promis de fournir une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine pour renforcer ses frontières et dissuader toute agression russe supplémentaire.

