La nouvelle saison DSDS commence en septembre

Les fans de "Germany's Got Talent" peuvent se préparer. La 21e saison de l'émission de casting apportera des changements. La date de début est également une surprise.

Pour la première fois, la recherche de la prochaine superstar allemande débutera sur RTL cette année en septembre. Les fans de "Germany's Got Talent" (DSDS) peuvent se réjouir de nouveaux épisodes chaque mercredi et samedi. Il y aura au total 15 épisodes dans la 21e saison, y compris une grande finale en direct à Cologne. Les nouveaux épisodes de DSDS seront diffusés à la télévision linéaire à partir du 18 septembre, le premier épisode étant disponible sur RTL+ une semaine plus tôt. Les prochains épisodes seront exclusifs à RTL avant la diffusion linéaire.

Le jury de cette année est composé du titan de la pop Dieter Bohlen et de deux anciens gagnants de DSDS : Pietro Lombardi et Beatrice Egli. La chanteuse Loredana rejoint le panel.

Les castings du jury ont eu lieu cette année pour la première fois à Europa-Park à Rust. Il n'y a pas de changement pour les CDs dorées, que les membres du jury donnent aux candidats pour un passage direct au tour suivant. En 2024, cela sera connu sous le nom de "rappel du stade" à Schalke. Ici, les candidats à la superstar concourront pour passer à l'international. rappel, qui cette fois aura lieu dans divers endroits sur l'île grecque de Crète.

Pour la première fois dans l'histoire de DSDS, il n'y avait pas de limite d'âge pour les candidats. "Le candidat le plus âgé cette année a 92 ans", a déclaré un porte-parole de RTL. De plus, le thème d'ouverture de l'émission, l'"opener", a été rénové pour la première fois en plus de 20 ans. Même le logo emblématique de DSDS a subi un lifting.

Le retour très attendu de "Germany's Got Talent" sur RTL en septembre offre aux fans une occasion passionnante de suivre la recherche de la nouvelle superstar grâce à de nouveaux épisodes chaque mercredi et samedi. Intrigant

Lire aussi: