- La nouvelle reine de Heather pose gracieusement pour les photographes.

La nouvelle reine d'Amelinghausen est maintenant Nele Rörup. Rayonnante face à de nombreux objectifs après son couronnement, elle arborait une couronne, un bouquet d'ajoncs et un manteau violet. Previously, Lisa Röttger avait honoré environ 90 engagements officiels dans sa tenue, promouvant la Lüneburger Heide l'année précédente. La cérémonie de couronnement et le défilé lors du festival de la floraison de l'ajonc le dimanche ont marqué le point culminant des neuf jours de célébration.

Le jour de la sélection, les candidates doivent se présenter en personne, avoir 18 ans ou plus et se préparer pour une année. Traditionnellement, la nouvelle reine monte sur l'un des environ 20 chars. En général, six à dix jeunes femmes candidates se présentent au titre.

Cependant, selon Christian Kremer, président de l'Association de la Fleuraison de l'Ajonc d'Amelinghausen, "il n'y avait que deux candidates cette fois-ci". Cela était inattendu, a-t-il ajouté, et pourrait être dû aux "mauvaises conditions météorologiques". La même météo a probablement entraîné la présence d'environ 300 personnes au lieu des 1000 habituelles.

Nele Rörup attend environ 100 engagements officiels. Elle est la 74ème reine élue depuis 1949 et représente la Samtgemeinde avec ses cinq communautés constitutives, le district et la région, Lüneburger Heide.

Les fonctions de Nele Rörup en tant que reine la conduiront dans divers endroits de la Lüneburg Heide, où elle représentera la Samtgemeinde et ses régions. Malgré le faible nombre de candidates et de spectateurs en raison des mauvaises conditions météorologiques, la Lüneburg Heide a accueilli sa nouvelle reine, Nele Röup

