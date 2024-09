La nouvelle offre de Polestar: une solution triomphale aux problèmes posés par la Polestar 3

L'attente pour le Polestar 3 est considérable. Il est prévu pour sortir aux côtés du Polestar 4, dans l'objectif de propulser le constructeur automobile sino-suédois à pleine vitesse. Mais possède-t-il les éléments nécessaires?

Polestar, filiale de Geely et Volvo, a connu un lancement réussi en Allemagne avec le Polestar 2, surpassant ainsi les autres marques chinoises. À présent, les Polestar 3 et 4 sont prêts à faire une entrée remarquée en Europe, après avoir connu quelques contretemps lors de leur première apparition. Le Polestar 3, proposé aux alentours de 80 000 euros, peut-il être un jeu-changer?

Ce nouveau venu dans le monde du luxe brille par son design, mesurant 4,90 mètres de longueur. Le Polestar 3 reflète la philosophie de design du Polestar 2, en mettant l'accent sur l'aérodynamisme et une allure confiante. Il est clair que Polestar sait construire des SUV. Contrairement au SUV-coupé Polestar 4, le Polestar 3 repose sur l'architecture modulaire de produits Volvo (SPA 2), initialement conçue pour les moteurs à combustion. Il abrite une batterie de 111 kWh, offrant des autonomies comprises entre 561 et 650 kilomètres selon les normes WLTP.

Trois Options Disponibles

Le Polestar 3 est disponible en trois options : avec une puissance de 220 kW/299 ch et une propulsion arrière, et avec une puissance de 360 kW/489 ch ou 380 kW/517 ch et une transmission intégrale. Cette dernière dispose d'un moteur à l'avant et un à l'arrière. Dans certaines conditions, le moteur arrière peut être désengagé pour optimiser l'efficacité. De plus, l'essieu arrière est équipé d'une fonction de vectorisation de couple électrique à double embrayage, améliorant la dynamique de conduite en virage.

During test drives on Upper Bavarian country roads, the Polestar 3's handling was commendable. Thanks to the standard two-chamber air suspension, the Polestar 3 manages to conceal its weight of over 2.5 tons and commanding presence. Only in extremely tight, fast corners does the Polestar 3's kin to the Volvo EX90, also a fully electric vehicle, reveal its substantial mass. The suspension and steering can be customized to individual preferences, as can the regenerative braking intensity. However, unlike typical steering wheel paddles, the regenerative braking is controlled via a persistent virtual button on the display.

The Polestar 3 accelerates swiftly from a standstill or while merging, with the single motor version reaching 100 km/h in 7.8 seconds, and the dual motor versions touching 100 km/h in 5.0 or 4.7 seconds. The top speed is limited to 180 km/h or 210 km/h, respectively. In ideal conditions, a full charge can cover 650 kilomètres (single motor), 631 kilomètres (dual motor), or 561 kilomètres (performance package). Quick charging is possible up to 250 kW, charging the battery from 10 to 80 percent in 30 minutes. However, the Polestar 3's charging performance with alternating current leaves something to be desired, with a charging power of just 11 kW and a charging time of 11 heures from 0 to 100%.

Solideur Scandinave avec une Touche d'Élégance

L'intérieur du Polestar 3, produit en Chine et aux États-Unis, dégage une solideur scandinave et une touche d'élégance. Des matériaux et finitions durables ont été choisis pour s'intégrer dans le concept globalement factuel-cool. Un écran orienté verticalement de 14,5 pouces et quelques boutons sur le volant gèrent le véhicule, initialement peu intuitifs mais finalement plus compréhensibles que des concurrents plus complexes. Tout comme le Polestar 2, le Polestar 3 utilise le système d'exploitation Android Automotive développé en collaboration avec Google, qui a fait bonne impression pendant nos essais routiers.

Pour répondre aux réglementations de sécurité scandinaves, le Polestar 3 est équipé d'un impressionnant ensemble de cinq modules radar, cinq caméras extérieures et douze capteurs ultrasoniques. À l'intérieur de l Habitacle, la vigilance du conducteur est surveillée à l'aide de la technologie de suivi oculaire, capable d'arrêter complètement le véhicule si nécessaire. De plus, les caméras radar à l'intérieur de l'habitacle s'assurent qu'aucun enfant ou animal domestique ne soit accidentellement laissé derrière, et la connexion de la climatisation aide à prévenir les coups de chaleur ou le refroidissement excessif.

Ample Espace, Surtout à l'Avant

Il y a beaucoup d'espace dans le SUV sino-suédois, en particulier à l'avant. La ligne de toit en forme de coupé ne compromet pas l'espace pour la tête à l'arrière, bien que l'espace pour les jambes soit slightly réduit en raison d'une banquette arrière basse. Les passagers plus grands peuvent trouver l'espace pour les jambes limité. Le volume de chargement varie de 481 à 1411 litres, offrant des espaces de rangement supplémentaires sous le couvercle et dans le coffre avant sous le capot.

Conduire le Polestar 3 est agréable Despite its size. It maneuvers easily and precisely, never feeling overwhelming on the road. The assistance system warnings can be easily disabled, although the speed limit warning, especially in the performance version, should be kept active as the limit is often exceeded with a simple touch of the accelerator.

En termes d'attrait technique et visuel, le Polestar 3 a ce qu'il faut pour ouvrir la voie à la transition vers la rentabilité de la marque euro-asiatique. Cependant, il y a de nombreux concurrents des marques établies. Et avec des prix de lancement compris entre 78 590 et 92 190 euros, même avec une réduction de 4 000 euros valable jusqu'en novembre, les volumes de vente élevés ne sont pas garantis.

SUV de taille moyenne, cinq places

Dimensions : 4,90 mètres de long, 1,94 mètre de large (y compris les rétroviseurs extérieurs 2,12 mètres), 1,61 mètre de haut, Empattement : 2,99 mètres, Capacité de chargement : 484-1411 litres, Coffre : 32 litres

Deux moteurs électriques, 380 kW/517 ch, couple maximal de 910 Nm, Capacité de la batterie de 111 kWh, Autonomie WLTP : 561 km, Transmission automatique à rapport unique, Transmission intégrale

Vitesse maximale : 210 km/h, 0-100 km/h en 4,7 secondes, Recharge rapide CC jusqu'à 250 kW (30 minutes de 10 à 80 %), Recharge alternatif jusqu'à 11 kW (11 heures), Consommation WLTP : 22,1-23,0 kWh/100 km

Prix : À partir de 92 190 euros

Le Polestar 3 met en avant ses capacités de mobilité électrique, se démarquant comme un SUV électrique haut de gamme. Avec un accent sur les performances, le Polestar 3 est équipé de deux moteurs électriques, offrant une puissance maximale de 517 ch et un couple de 910 Nm. Cette solution de mobilité électrique permet une vitesse maximale de 210 km/h, en accélérant de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes. De plus, le Polestar 3 offre de nombreuses options de recharge, notamment une recharge rapide CC jusqu'à 250 kW et une recharge alternatif jusqu'à 11 kWh.

En tant que nouveau fleuron des efforts de mobilité électrique de Polestar, le Polestar 3 représente une étape importante. Son système de moteurs électriques puissants et ses nombreuses options de recharge contribuent à son rôle de pionnier de la mobilité électrique, fixant des normes élevées pour le marché des SUV électriques.

