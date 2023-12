La nouvelle ligne de train à grande vitesse rend plus facile que jamais la visite de la magnifique région de Hokuriku au Japon.

Constituée de quatre préfectures - Toyama, Niigata, Ishikawa et Fukui - cette région de l'île principale de Honshu au Japon était un centre important pendant la période Edo (1603-1867). Cependant, au cours du siècle suivant, elle est tombée dans l'ombre de ses voisins, Tokyo à l'est et Osaka au sud-ouest.

Aujourd'hui, grâce à une nouvelle extension du train à grande vitesse qui reliera la région à Tokyo à partir de mars 2024, il sera plus facile que jamais de découvrir les nombreux sites touristiques de l'Hokuriku.

Vers Nagano et au-delà

La ligne Hokuriku Shinkansen date de 1997. À l'époque, elle s'appelait Nagano Shinkansen et avait été construite pour relier la préfecture à Tokyo en vue des Jeux olympiques d'hiver de 1998 à Nagano.

En 2015, la ligne a été prolongée et rebaptisée Hokuriku Shinkansen pour refléter son expansion dans la région. Les voies traversent les préfectures de Niigata et de Toyama - cette dernière étant célèbre pour son couloir de neige de 20 mètres de profondeur - et se terminent à la gare de Kanazawa, dans la préfecture d'Ishikawa.

L'extension de 2024, qui se terminera à la gare de Tsuruga dans la préfecture de Fukui, ajoutera 125 kilomètres de voies et offrira une multitude de nouvelles possibilités de voyage aux visiteurs internationaux. Le trajet entre Tokyo et la gare de Tsuruga durera trois heures et huit minutes, soit 51 minutes de moins que le temps de parcours actuel.

"L'ouverture du Hokuriku Shinkansen a renforcé les interactions entre les villes et augmenté le flux de visiteurs, tant pour les affaires que pour le tourisme, dans toute la région", déclare un représentant de la West Japan Railway Company (West JR) lorsqu'on lui demande quel a été l'impact du nouveau Shinkansen sur la région au cours des dernières années.

La préfecture d'Ishikawa, qui a connu un impact spectaculaire sur son industrie touristique lorsque le train à grande vitesse a été prolongé jusqu'à la ville de Kanazawa, en est l'exemple le plus flagrant.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2019, elle a enregistré 3,3 millions de touristes de plus que l'année précédant l'ouverture de la gare du Shinkansen de Kanazawa en 2015.

"Bien que le nombre de touristes n'ait pas retrouvé son niveau d'avant la catastrophe de 19, depuis l'ouverture de Kanazawa, les retombées sont apparues et se sont poursuivies sous divers aspects, notamment une augmentation significative du nombre de touristes, dépassant largement les attentes", explique à CNN Travel Yumiko Omoteguchi, qui travaille à la division du tourisme de la préfecture d'Ishikawa.

Les villages de sources thermales de Hokuriku

On espère que la nouvelle extension permettra de mettre en lumière, au niveau international, les parties peu explorées de la région de Hokuriku.

Les villages de sources thermales (onsen) de la région figurent parmi les points forts.

Il y en a quatre situés près de la gare de Komatsu et de la gare de Kaga Onsen à Ishikawa (Awazu, Yamanaka, Yamashiro et Katayamazu) et un, Awara Onsen, avec une gare éponyme dans la préfecture de Fukui.

"De nombreuses stations de sources thermales, allant d'un prix raisonnable à des ryokan (auberges) de luxe, sont alignées pour répondre aux besoins des voyageurs, et avec l'extension de la ligne Shinkansen en mars 2024, nous nous attendons à ce que de nombreux touristes visitent ces régions", déclare Omotegushi.

Elle ajoute que le nombre de nuitées dans les cinq stations thermales devrait s'élever à environ 3 millions en 2024, soit une augmentation d'environ 400 000 personnes par rapport aux chiffres de 2019, avant l'arrivée de Covid.

Le KAI Kaga, vieux de quatre siècles, fait partie des ryokans onsen d'Ishikawa qui se réjouissent d'accueillir de nouvelles vagues de voyageurs.

Anciennement appelée Shiroganeya, cette auberge japonaise traditionnelle a été construite en 1624 à Yamashiro et a servi des personnes telles que le seigneur féodal du domaine de Kaga à l'époque d'Edo et Rosanjin Kitaoji, un artiste célèbre du début des années 1900.

Le groupe Hoshino Resorts a repris l'établissement et l'a rénové en 2012.

Le ryokan, avec ses murs en bois rouge et son jardin zen extérieur, met fièrement en valeur l'artisanat régional dans tous ses recoins et travaille avec les communautés locales pour promouvoir le tourisme dans la région.

Chaque chambre est décorée de papier artisanal, de tissus teints et de services à thé Kutani-yaki (un style de porcelaine richement peinte).

Un spectacle contemporain inspiré de la danse mythique traditionnelle du lion (shishi) a lieu tous les soirs.

"Pour KAI Kaga, (la nouvelle ligne de Shinkansen) est l'occasion de partager les charmes de Kaga avec ses clients, non seulement au Japon mais aussi à l'étranger", explique Aya Morishita, directeur général, à CNN Travel.

Dinos, temple bouddhiste techno et crabe royal

Les gares de la préfecture de Fukui sur la ligne du Shinkansen - la gare d'Awara Onsen, la gare de Fukui, la gare d'Echizen-Takefu et la gare de Tsuruga - sont toutes susceptibles d'être des destinations populaires pour les voyageurs grâce à l'arrivée du train à grande vitesse. Et pour cause.

Comme Ishikawa, la préfecture de Fukui possède une architecture ancienne, des sites historiques et des temples bien préservés. Par ailleurs, de nouvelles attractions voient déjà le jour dans la ville de Fukui et ses environs, tandis que celles qui existent déjà s'agrandissent.

"L'extension de la ligne Hokuriku Shinkansen jusqu'à Fukui devrait entraîner un changement radical dans les flux de personnes et de marchandises", explique Yasui Masaki, directeur de la division de promotion du tourisme de la ville de Fukui Omotenashi.

"C'est une occasion unique de promouvoir ce que Fukui a de mieux à offrir. Nous allons être confrontés à un tournant majeur, au début d'une nouvelle ère pour Fukui. Le nombre de touristes internationaux devrait augmenter encore davantage lorsque l'Expo 2025 d'Osaka se tiendra un an après l'extension du Shinkansen."

Un complexe commercial de 100 mètres de haut (328 pieds) - comprenant un hôtel Courtyard by Marriott, un hall alimentaire de trois étages célébrant la cuisine locale de Fukui, des bureaux et un immeuble résidentiel - a été construit à côté de la gare de Fukui et devrait ouvrir ses portes d'ici mars 2024.

Le musée préfectoral des dinosaures de Fukui, qui abrite l'une des plus grandes collections de dinosaures d'Asie, a récemment fait l'objet d'une extension majeure. Il abrite désormais 50 squelettes complets de dinosaures, dont une rare momie de Brachylophosaurus qui porte des morceaux de peau bien conservés.

Yasui affirme que le service commémoratif bouddhiste techno du temple Sho-onji est à ne pas manquer, car les voyageurs n'en feront l'expérience nulle part ailleurs au Japon.

"L'intérieur du temple est impressionnant en soi, mais c'est seulement ici que vous pouvez découvrir un nouveau style unique de service bouddhiste utilisant de la musique techno et des projections cartographiques, ce qui en fait une expérience inoubliable", déclare le directeur du tourisme.

Créés en 2016 pour attirer des visiteurs plus jeunes, les services commémoratifs techno qui ont lieu deux fois par an (généralement en mai et en octobre) sont devenus si populaires que le temple prévoit d'ouvrir un "espace artistique" qui permettra aux gens de faire l'expérience de ce service tout au long de l'année, a déclaré M. Yasui.

En ce qui concerne la cuisine locale, Fukui est un important producteur de riz et un port de pêche, ce qui en fait une destination de choix pour les amateurs de sushis.

Ses crabes Echizen gani - des crabes des neiges mâles qui atteignent 80 centimètres de long - sont parmi les mets les plus appréciés de la région.

Explorer en dehors de Tokyo, Osaka et Kyoto

"Jusqu'à présent, les touristes étrangers qui venaient dans la préfecture de Fukui étaient principalement originaires des pays d'Asie de l'Est, en raison de la proximité de l'aéroport international du Kansai (Osaka) et de l'aéroport international du Japon central (Nagoya), et du fait que de nombreux vols à destination de ces aéroports proviennent de pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est", explique Nagata Tomohiro, chef de groupe principal de l'Office du tourisme international du gouvernement préfectoral de Fukui.

Grâce à la nouvelle liaison par Shinkansen, les touristes atterrissant aux aéroports de Haneda ou de Narita, près de Tokyo, pourront plus facilement se rendre directement dans la préfecture de Fukui.

"Cela devrait augmenter le nombre de touristes en provenance d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Australie, qui utilisent principalement l'aéroport de Narita", explique M. Nagata, qui encourage les voyageurs à explorer d'autres régions que les zones urbaines très fréquentées de Tokyo, d'Osaka et de Kyoto.

Pour les amateurs de sakura, la rivière Asuwa, qui traverse la ville de Fukui, est bordée sur deux kilomètres de cerisiers en fleurs qui fleurissent chaque printemps.

La ville est également un bon point de départ pour ceux qui souhaitent visiter le parc du château de Maruoka, l'une des 12 tours de château restantes au Japon, ainsi que l'Eihei-ji, l'un des deux temples bouddhistes zen Soto les plus importants du Japon.

Dans le parc de Nishiyama, entre les gares de Fukui et d'Echizen-Takefu, les visiteurs peuvent admirer une mer de buissons d'azalées et visiter un zoo de pandas rouges.

Le responsable du tourisme recommande également les formations rocheuses escarpées de Tojinbo, ainsi que les pittoresques Mikata Goko (cinq lacs de Mikata) et la Rainbow Line qui les accompagne - une route de 11 kilomètres offrant des vues sur les lacs - dans le parc quasi national de Wakasa Bay, près de la gare de Tsuruga.

Pourquoi l'appelle-t-on "arc-en-ciel" ? Venez à Fukui pour trouver la réponse", lance Nagata.

