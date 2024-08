- La nouvelle ère de l'équipe de la DFB a commencé: "Un changement inévitable dans la gestion de l'équipe"

Après presque deux décennies dans l'équipe nationale allemande, Manuel Neuer affronte la caméra avec un sourire satisfait, déclarant : "Je suppose que c'était inévitable à un moment donné." À 38 ans, il annonce officiellement son départ de l'équipe nationale allemande, mettant ainsi fin à sa carrière de footballeur avec l'équipe nationale allemande. "À partir de maintenant, mon passage dans l'équipe de football allemande est terminé."

Après un championnat d'Europe peu concluant à domicile, Neuer abandonne son objectif pour la Coupe du monde 2026, se consacrant entièrement au FC Bayern. Il semble que le moment soit venu pour Marc-André ter Stegen de prendre les rênes de l'équipe nationale allemande, après des années d'attente.

Nagelsmann & Völler Rend Hommage

Le sélectionneur de l'équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann, doit remplacer un autre joueur vétéran et pilier de l'équipe, après les départs à la retraite de Toni Kroos, Thomas Müller et Ilkay Gündogan. Nagelsmann a exprimé ses sentiments dans un communiqué officiel de la DFB : "Bien que je comprenne les raisons et la décision de Manuel, son départ est une perte importante - à la fois sur le plan sportif et personnel." Il a également loué Manuel en déclarant : "Il n'y a pas de gardien de but qui a réécrit l'art du gardien de but comme Manuel Neuer dans l'histoire du football."

Le directeur sportif de la DFB, Rudi Völler, a également ajouté ses commentaires : "Dans les annales des gardiens de but allemands, Manuel se démarque parmi de nombreux gardiens exceptionnels, et son style unique a révolutionné l'art du gardien de but."

Neuer Abandonne la Coupe du monde 2026 Despite Being in Good Physical Condition

Le premier match de Neuer avec la DFB a eu lieu le 2 juin 2009 contre les Émirats arabes unis (7:2), et il avoue avoir été "terriblement nerveux". Il est resté le gardien de but numéro un de l'Allemagne dans huit tournois majeurs par la suite, notamment la victoire historique à la Coupe du monde 2014 au Brésil. En regardant en arrière, il exprime une certaine fierté et reconnaissance pour son temps avec l'équipe nationale allemande, ayant été capitaine pendant sept ans.

Neuer est en excellente condition physique, mais il est convaincu que le moment de la retraite est venu. "La Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique aurait été une perspective attrayante pour moi", a-t-il déclaré. "Cependant, je suis convaincu que c'est le bon moment pour prendre ma retraite." Le dernier match international de Neuer s'est soldé par une défaite décevante de 1:2 contre l'Espagne en quarts de finale de l'Euro.

Une Retraite Réfléchie Après la Sortie de l'Euro

Neuer a joué un total de 124 matches internationaux pour l'Allemagne, ayant passé 11 100 minutes dans les buts de la DFB, soit l'équivalent de 185 heures ou 7,7 jours. Pendant plus d'une décennie, il a révolutionné la garderie internationale avec ses performances exceptionnelles, son adresse, ses réflexes et sa classe au-delà de la ligne de but. "Manuel Neuer a déjà laissé une marque indélébile dans l'histoire du football et des sports allemands pendant sa carrière active", a loué le directeur sportif de Bayern, Max Eberl.

Le natif de Gelsenkirchen avait laissé sa décision concernant son avenir avec l'équipe nationale allemande en suspens après l'Euro. "J'ai dit que je prendrais une décision après le tournoi", a déclaré Neuer immédiatement après le tournoi. Des rumeurs ont circulé plus tôt cette semaine selon lesquelles Neuer avait l'intention de continuer. Cependant, il a désormais mis fin à toutes les spéculations. " Porter le maillot de l'équipe nationale allemande a été un honneur pour moi, merci pour ça ", a-t-il déclaré dans un message émouvant aux fans et aux collègues.

Il a envisagé la possibilité de mettre fin à sa carrière internationale ou même de football il y a plus d'un an et demi après un grave accident de ski suite à la Coupe du monde 2022 au Qatar, entraînant une fracture complexe de la jambe inférieure. "Se remettre de cela, revenir sur le terrain pour un championnat d'Europe à domicile, était mon triomphe personnel", a déclaré Neuer.

Le sélectionneur national Nagelsmann avait annoncé pendant l'EM qu'il voulait faire entrer de nouveaux visages dans l'équipe nationale allemande en vue de la Coupe du monde 2026. Neuer, avec Kroos, qui a pris sa retraite du football à l'âge de 34 ans, et Müller, sont les derniers champions du monde de Rio à quitter l'équipe nationale allemande. "Manu nous manquera dans l'équipe nationale", a déclaré Nagelsmann. Tout comme Müller, Neuer vise à remporter les plus grands titres avec Bayern, avec la finale de la Ligue des champions prévue à Munich en 2025. Même le capitaine de la DFB, Gundogan, a récemment pris congé du football international.

Ter Stegen est-il le nouveau numéro un en lice ?

Le coéquipier et rival de longue date de Neuer dans l'équipe nationale allemande, ter Stegen (32 ans), a été identifié comme le principal candidat pour occuper le poste de numéro un dans les buts de l'équipe nationale allemande. Ter Stegen avait même osé espérer assumer le rôle de numéro un pendant le championnat d'Europe à domicile. Cependant, le retour de Neuer pour ses dernières apparitions sous le maillot de la DFB a réduit ces espoirs à néant.

Après avoir annoncé sa retraite de l'équipe nationale allemande, Manuel Neuer se concentre sur son rôle au sein du FC Bayern. Son ancien rival et coéquipier de longue date, ter Stegen, est prêt à prendre la place qu'il convoite depuis longtemps au sein de l'équipe nationale allemande.

