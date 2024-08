La nouvelle équipe du Bayern a une mauvaise soirée en finale.

Le football espagnol vit un été spécial : après avoir remporté le titre de l'EM, l'or olympique suit. Contre les hôtes français, la Furia Roja a dû suer jusqu'à la prolongation. Finalement, however, Michael Olise et ses coéquipiers de Bayern n'ont eu aucune chance.

Le rêve de l'or olympique avant le début de la Bundesliga a éclaté : Michael Olise revient d'un thriller final sans heureux dénouement en tant que médaillé d'argent pour le FC Bayern. L'achat de 53 millions d'euros de l'équipe de Munich a perdu la finale de football au Parc des Princes de Paris face à la France avec 3:5 (3:3, 1:3) après une prolongation, malgré un comeback spectaculaire contre l'Espagne.

Le directeur sportif de Bayern, Max Eberl, a félicité Olise via X pour avoir remporté l'argent olympique ! Tout au long du tournoi, il a prouvé avec des performances solides qu'il peut également être de l'or pour le FC Bayern.

L'équipe de l'entraîneur Thierry Henry, avec quatre autres professionnels de Bundesliga sur le terrain, a retourné la première finale olympique pour la France depuis l'or en 1984 en fin de partie après un net déficit. Olise, qui a eu du mal au début, a préparé l'égalisation. Les Espagnols joueuses de jeu autour du champion d'Europe Fermin Lopez, qui a marqué deux fois, ont répété le succès de 1992, lorsque des stars comme Pep Guardiola et Luis Enrique ont triomphé à Barcelone. Le remplaçant Sergio Camello a assuré la victoire avec un doublé en prolongation (100./120.+1).

Le natif de Stuttgart Enzo Millot a mis les hôtes en tête dès le début - avec l'aide du gardien espagnol Arnau Tenas (11.). Lopez a égalisé après une belle combinaison (18.) et a retourné le jeu avec un rebond (25.). Alex Baena a augmenté l'avance avec un coup franc direct (28.).

Perdu malgré "différence maker"

Après la pause, Olise et ses coéquipiers ont repris l'initiative, Manu Kone de Mönchengladbach a heurté la barre avec une tête (57.). Après une passe d'Olise, le remplaçant Maghnes Akliouche (79.) a réduit l'écart, l'ancien joueur de Mayence Jean-Philippe Mateta a forcé la prolongation avec un penalty dans le temps additionnel (90.+2). Outre Millot et Kone, Leipzig's Castello Lukeba et Freiburg's Kiliann Sildillia ont également représenté la Bundesliga.

Olise était la seule star de l'équipe française, après de nombreuses annulations avant le tournoi olympique de Kylian Mbappé via Antoine Griezmann ou Mathys Tel - et le héros célébré avant la finale. "Michael a encore fait la différence. Il fait des chosespretty extraordinary avec son pied", s'est extasié l'ancien champion du monde et d'Europe Henry après la victoire 3:1 en prolongation en demi-finale contre l'Égypte.

L'équipe de Munich a attiré le jeune homme de 22 ans du club de Premier League Crystal Palace. L'ailier est "un faiseur de différence", a souligné le directeur sportif Max Eberl. Il est censé donner de nouveaux élans à Bayern après la saison précédente décevante. Olise est attendu à Munich dans les prochains jours. Il ne veut plus de pause pour s'adapter à Bayern le plus rapidement possible.

Les Jeux olympiques de 2024 à Paris tiennent maintenant un niveau de anticipation supplémentaire pour le FC Bayern, car ils viseront à transformer leur médaille d'argent en or. Quels que soient les résultats, les performances de Michael Olise lors du tournoi olympique ont renforcé son statut de potentiel jeu-changement pour l'équipe de Munich.

