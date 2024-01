La nouvelle circonscription de la députée Lauren Boebert comparée à l'ancienne, en 4 tableaux

Au lieu de chercher à se faire réélire dans le 3e district, où elle réside actuellement, Mme Boebert a jeté son dévolu sur le 4e district, qui se trouve à l'autre bout de l'État. Elle évite ainsi une nouvelle confrontation potentiellement difficile avec le démocrate Adam Frisch, qui l'a dépassée en termes de financement tout au long de l'automne, et se place dans un district dont la démographie et la politique sont plus favorables à son élection.

Pour en savoir plus sur la comparaison entre les deux circonscriptions, cliquez ici.

Le passage de sa circonscription actuelle, plus modérée, à la nouvelle est une étape intéressante pour quelqu'un comme Mme Boebert, qui s'est alliée à l'aile Donald Trump du parti et a combattu l'élection du député Kevin McCarthy au poste de président lorsque les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants en 2023.

Le 4e a une plus grande part d'électeurs républicains et une part de résidents blancs supérieure de 9,1 points de pourcentage par rapport au 3e, selon les commissions indépendantes de redécoupage du Colorado.

Le 4e district, ancré dans le comté de Douglas et englobant les plaines rurales de l'Est, est également plus aisé que l'ancien district de Boebert - ou que tout autre district de l'État. Quatre pour cent des familles du district 4 ont déclaré un revenu inférieur au niveau de pauvreté, contre 8,8 % des familles du district 3, selon le Bureau du recensement.

Lors des élections de mi-mandat de 2022, M. Boebert a battu M. Frisch de justesse, avec 546 voix, dans la course à la Chambre la plus serrée de l'année pour le parti GOP. En comparaison, le représentant républicain Ken Buck - dont Boebert convoite le siège bientôt vacant dans la 4e circonscription - a battu son adversaire démocrate de plus de 86 000 voix, soit 24,3 points de pourcentage.

Bien qu'elle se présente dans la circonscription la plus conservatrice de l'État, la victoire de Mme Boebert n'est pas garantie. La conservatrice polarisée a été mêlée à une série de scandales au cours de son mandat, s'associant au mouvement conspirationniste QAnon et faisant des commentaires anti-musulmans à l'encontre de sa collègue Ilhan Omar. Boebert fait face à un champ républicain primaire très dense dans le 4e district, y compris un animateur de radio et un membre de la législature de l'État.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com