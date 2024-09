La Norvège impose des restrictions aux demandes d'asile d'Ukraine

16:51 Préparation des forces russes pour l'arrivée des nouveaux appelés

Le prochain recrutement pour les Russes âgés de moins de 30 ans est prévu pour le 1er octobre, selon les services de renseignement militaire britanniques. Ces individus sont tenus de servir pendant un an dans l'armée. Jusqu'à présent, ces recrues fraîches n'ont pas vu de combats en Ukraine mais ont été stationnées dans la région russe de Kursk, d'où les forces ukrainiennes sont attendues pour être expulsées. Des plaintes ont été formulées par des familles russes, affirmant que leurs fils ont été envoyés au combat avec moins de quatre mois de formation. Selon la loi russe, les conscrits ne peuvent pas être déployés dans une zone de conflit avant d'avoir terminé quatre mois de formation et une formation spécialisée.

16:22 L'Allemagne accueillera une réunion alliée avec Biden concernant l'Ukraine

Au cours de sa visite en Allemagne, le président américain Joe Biden tiendra une réunion avec les soutiens de l'Ukraine le 12 octobre sur la base aérienne américaine de Ramstein, en Rhénanie-Palatinat, selon le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit. Avec l'Allemagne, les États-Unis prévoient d'accueillir une réunion du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine. Hebestreit explique : "Dans ce format, plus de 50 nations se réunissent pour collaborer en soutenant l'Ukraine." Il reste incertain si le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy assistera en personne à la réunion.

15:56 La Lituanie souhaite acquérir des chars Leopard 2 allemands pour sa nouvelle division

La Lituanie négocie pour acquérir des chars Leopard 2 pour une nouvelle division de son armée. Le ministre de la Défense Laurynas Kasciunas s'attend à signer le contrat en novembre, suite à la décision finale du Conseil de sécurité nationale. Kasciunas ne divulgue pas le nombre ou le type de chars, qui sont produits en Allemagne. La Lituanie, membre de l'OTAN et de l'UE, partage des frontières avec l'exclave russe de Kaliningrad et l'allié russe de la Biélorussie. Le gouvernement lituanien considère le conflit en Ukraine comme une menace directe pour sa sécurité et renforce ses efforts militaires en créant une nouvelle division, qui comprend un bataillon de chars. À l'avenir, une brigade blindée de l'armée allemande sera également stationnée en Lituanie de manière permanente.

15:20 Discord risqué d'être bloqué complètement en Russie

Le journal russe Kommersant rapporte que la plateforme de communication Discord pourrait bientôt être interdite en Russie en raison de supposées violations de la loi russe, sans précision des infractions dans le rapport. Les utilisateurs en Russie ont commencé à rencontrer des problèmes techniques avec Discord au début du mois. Environ 29-40 millions de personnes en Russie utilisent Discord, avec des joueurs, des étudiants et des traders de cryptomonnaie parmi ses utilisateurs principaux.

13:04 Le paquet d'aide de Biden ne répond pas aux demandes de Zelensky

Le président américain Joe Biden a promis un nouveau paquet d'aide financier à plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine, mais n'a pas satisfait les demandes de Zelensky pour lever les restrictions sur les armes fournies par l'Ouest afin de permettre des attaques profondes sur le territoire russe. L'analyste politique Thomas Jäger explique cette décision.

12:36 Un citoyen américain accusé d'activités de mercenaire en Russie

Le journal russe RIA Novosti rapporte qu'un citoyen américain de 72 ans est accusé d'activités de mercenaire en Russie depuis vendredi dernier. Le suspect, identifié comme Michael Stefan Hubbard du Michigan, est accusé d'avoir participé à des combats aux côtés des forces ukrainiennes dans le conflit en cours, selon le journal. Le rapport ne fournit pas de détails sur le moment ou l'endroit où le citoyen américain a été arrêté.

12:01 Attaque russe contre un poste de police à Kryvyi Rih tue une femme et en blesse plusieurs

De nouveaux rapports d'attaques russes ont été signalés dans les régions sud et centrale de l'Ukraine. Un poste de police à Kryvyi Rih a été touché par un missile dans la matinée, tuant une femme et en blessant au moins cinq autres personnes. Les équipes de secours cherchent encore des survivants et ont rapporté des dommages aux bâtiments résidentiels.

Dans la région de Dnipro, une installation industrielle a été cible d'attaques aériennes russes, blessant au moins huit personnes pendant la nuit. La région de Kherson en Ukraine a signalé des pertes en raison d'attaques aériennes russes ces derniers jours.

11:27 Potential violation de l'espace aérien de l'OTAN par un drone russe

Le ministère de la Défense roumain rapporte qu'un drone russe a peut-être brièvement pénétré dans l'espace aérien roumain pendant la nuit. Selon le ministère, le drone aurait violé l'espace aérien roumain pendant moins de trois minutes dans la zone frontalière. Le drone était censé être impliqué dans une attaque sur la ville du Sud ukrainienne d'Izmail. Les autorités ukrainiennes rapportent trois morts et plus d'une douzaine de blessés suite à une attaque de drone sur Izmail pendant la nuit, au cours de laquelle elles affirment avoir abattu 24 des 32 drones russes.

10:20 Mise à jour : Les agences de renseignement américaines s'attendent à une réponse sévère si l'Ukraine utilise des missiles de longue portée contre la Russie

Selon des sources non nommées, les agences de renseignement américaines s'attendent à des conséquences graves si l'Ukraine utilise des missiles longue portée occidentaux pour frapper à l'intérieur du territoire russe. Ce geste pourrait potentiellement entraîner une forte riposte, selon une analyse de renseignement secrète mentionnée par le "New York Times". Les agences envisagent différentes actions de la Russie, allant de l'incendie destructeur et du sabotage en Europe aux attaques potentiellement mortelles contre les installations de soutien militaire américain et européen. Bien que des attaques russes ouvertes soient peu probables, des activités d'espionnage clandestines sont plus probables. Le "New York Times" suggère également que l'Ukraine peut ne pas avoir suffisamment de missiles de longue portée pour changer significativement le cours de la guerre. Le risque l'emporte sur le gain potentiel en raison d'un succès incertain à un coût élevé. Cela pourrait expliquer le dilemme auquel est confronté le président Biden.

09:57 Analyst Munz décrypte la nouvelle menace de Poutine : les restrictions à l'exportation des matières premières stratégiques "ne toucheront pas sévèrement l'Occident"La Russie a averti l'Occident des conséquences en cas d'autorisation de l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles russes. Le président Poutine a laissé entendre certaines restrictions à l'exportation de matières premières stratégiques comme l'uranium en réponse à l'Occident. Le journaliste de ntv Munz discute du contexte et des conséquences.

08:40 La marine ukrainienne perplexe face à la construction russe près du pont de CriméeUne construction énigmatique des Russes près du pont de Crimée intrigue la marine ukrainienne, selon le porte-parole naval Dmytro Pletenchuk, rapporté par "The Kyiv Independent" à la télévision ukrainienne. Le but de la construction reste inconnu. "Il s'agit peut-être d'une installation défensive, peut-être d'un autre passage, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions", a admis Pletenchuk. Le porte-parole naval ne s'attend pas à ce que les Russes terminent le projet en raison des conditions météorologiques dégradées. "Ils continuent de placer quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières, mais après chaque tempête, elles se retrouvent échouées le long de la côte." Le pont relie la Russie à la péninsule de Crimée, que la Russie a saisie.

08:08 Attaque à Ismaïl, ville ukrainienne frontalière avec la Roumanie : plusieurs mortsLa ville d'Ismajil dans le sud de l'Ukraine a été touchée. Trois personnes ont été tuées ce matin dans une attaque de drone russe, a annoncé le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper. Toutes les victimes étaient âgées, dont une femme de 90 ans. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Kiper a également rapporté des bâtiments et des voitures endommagés, ainsi que plusieurs incendies. La ville d'Ismajil se trouve sur la frontière roumaine, avec l'embouchure septentrionale du Danube servant de frontière. En savoir plus ici.

07:40 Pour faire avancer les négociations : Roth, expert en politique étrangère du SPD, plaide pour "beaucoup plus" d'aide militaireL'expert en politique étrangère du SPD, Michael Roth, soutient que l'Europe doit fournir une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine. "En particulier, les plus grandes nations européennes doivent contribuer militairement de manière significative pour garantir que l'Ukraine reste un pays libre et démocratique", a commenté Roth au "Tagesspiegel". "C'est le moment de mobiliser toutes les ressources pour mettre l'Ukraine dans les meilleures conditions possibles pour d'éventuelles négociations." Le président de la commission des affaires étrangères du Bundestag souligne : "Those who want to mettre fin rapidement au conflit doivent équiper l'Ukraine en conséquence." La force militaire et la diplomatie sont deux aspects interconnectés. "La Russie ne sera disposée à négocier que si Poutine est convaincu qu'une victoire sur l'Ukraine est impossible."

07:09 Baerbock : l'absence de notre soutien laisserait les hôpitaux et les enfants ukrainiens sans défenseLa ministre fédérale des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, soutient les livraisons d'armes de l'Occident à l'Ukraine et met en garde contre un affaiblissement du soutien à Kyiv. "L'idée que sans armes de défense, il n'y aurait pas de combats ou de morts en Ukraine est aussi facile à comprendre qu'elle est erronée", a déclaré Baerbock jeudi lors de la débat général de l'ONU à New York. "Si la Russie arrête son assaut, la guerre prend fin. Si l'Ukraine cesse de se défendre, c'est fini pour l'Ukraine." Le président russe Poutine a répondu à une invitation à une conférence de paix en juin par des bombardements d'un hôpital pour enfants. Tant que Poutine refuse de négocier, annuler notre soutien laisserait les hôpitaux et les enfants ukrainiens vulnérables. Baerbock souligne que la Russie "a toujours joué avec l'inviolabilité des frontières des pays baltes et de la Pologne".

06:45 La Slovénie ne doit pas écarter d'emblée l'utilisation de missiles de longue portée sur le territoire russeLe gouvernement slovène met en garde contre des jugements hâtifs concernant le déploiement d'armes occidentales de longue portée sur le territoire russe en raison des réserves allemandes. "Il n'est généralement pas judicieux de déclarer certains sujets hors limites à l'avance", a déclaré le Premier ministre Robert Golob lors de la débat général de l'ONU à New York. "C'est un sujet complexe, mais je pense qu'à ce stade, toutes les possibilités doivent être considérées, puis celle qui convient le mieux à la situation actuelle doit être choisie", a répondu Golob lorsqu'on lui a demandé de l'utilisation de missiles de croisière de longue portée. Jusqu'à présent, notamment l'Allemagne et les États-Unis ont été réticents à cet égard. Le chancelier Olaf Scholz a récemment rejeté l'idée de livrer des armes de précision de longue portée à l'Ukraine à l'avenir.

06:01 Trump organise une rencontre avec ZelenskyL'ancien président américain Donald Trump prévoit de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à New York. L'événement est prévu

04:25 Harris Assure son Soutien à Zelensky et Mise en Garde Contre une Victoire de TrumpLa candidate démocrate à la présidence Harris confirme son soutien inébranlable au président ukrainien Zelensky et met en garde contre une victoire de Trump, sans mentionner explicitement son nom. "Ma loyauté envers le peuple d'Ukraine reste inébranlable. (...) Je resterai engagée envers l'Ukraine et travaillerai sans relâche pour m'assurer que l'Ukraine émerge victorieuse et vit en paix et en prospérité," déclare Harris lors de la visite de Zelensky à Washington. Elle lance un avertissement selon lequel le conflit ne peut être résolu sans la participation de l'Ukraine. Cependant, certains aux États-Unis cherchent à mettre fin au conflit en contraignant l'Ukraine à céder de vastes territoires, à accepter la neutralité et à renoncer à l'aide d'autres nations. Harris compare ces propositions à celles du leader du Kremlin, Putin, qu'elle considère comme une capitulation.

02:08 L'Ukraine Signale des Bombardements Près de KhersonLes forces russes ont bombardé à plusieurs reprises le village de Tomyna Balka à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson jeudi, selon Prokrudin, gouverneur de la région. Une femme a été tuée et une autre blessée, a-t-il noté dans un message Telegram.

00:55 Le Royaume-Uni Prévoit de Fournir Plus de Systèmes d'Artillerie à l'UkraineLe Royaume-Uni prévoit de fournir un autre lot de systèmes d'artillerie automoteurs, les AS90, à l'armée ukrainienne. Dix de ces systèmes ont déjà été livrés, et six autres suivront dans les semaines à venir, a annoncé le ministère de la Défense britannique.

23:33 L'ONU Peine à Financer l'Aide aux Ukrainiens cet HiverL'ONU reconnaît ne pas disposer de suffisamment de fonds pour aider les Ukrainiens pendant la saison hivernale. "Notre niveau de financement actuel est significativement inférieur à ce qui est requis pour cette période", déclare Karolina Lindholm Billing, représentante de l'UNHCR en Ukraine. Actuellement, l'UNHCR n'a que 47 % des fonds nécessaires pour soutenir les personnes déplacées ou touchées par le conflit en Ukraine. Il y a un an à cette époque, l'UNHCR avait atteint 70 % de son objectif de financement.

22:13 Biden Sengage à Augmenter l'Aide à l'UkraineLe président Joe Biden déclare que les États-Unis intensifieront leur aide à l'Ukraine pendant le temps qu'il lui reste à son mandat. Cela, dit-il, renforcera la position de négociation du gouvernement ukrainien à Kyiv. Le mandat de Biden prend fin en janvier, et il pourrait être remplacé soit par la vice-présidente Kamala Harris, soit par le républicain Trump, qui est censé réduire l'engagement des États-Unis avec l'Ukraine.

21:34 L'Ukraine Mise en Garde Contre des Attaques Intensifiées dans la Région de ZaporizhzhiaDes rapports de renseignement ukrainiens suggèrent que les forces russes préparent une escalade de leurs actions offensives dans la région de Zaporizhzhia prochainement. "Il semble y avoir une augmentation de l'agressivité dans le secteur du front de combat dans la région de Zaporizhzhia", a déclaré un porte-parole des troupes dans le sud de l'Ukraine à la télévision nationale. "Nous avons eu cinq attaques [des Russes] au cours des dernières 24 heures, et le nombre pourrait augmenter, car notre renseignement indique que l'ennemi est en train de rassembler des forces d'attaque près de [le village de] Pryiutne." Le porte-parole a également mentionné l'arrivée de véhicules blindés légers du côté russe, laissant entendre qu'ils se préparent pour des opérations offensives.

21:00 Biden Accueille Zelensky : L'Ukraine Ne Perdra PasÀ l'arrivée de Zelensky à Washington, le président américain Joe Biden lui a assuré de son soutien continu. "La Russie ne l'emportera pas, l'Ukraine si", a déclaré Biden en accueillant Zelensky à la salle Ovale de la Maison Blanche: "Et nous resterons à vos côtés à chaque étape du chemin." En savoir plus ici.

Malgré les tensions persistantes en Ukraine, il est important de noter que la guerre cyber peut également représenter une menace significative dans les conflits modernes. En fait, certains analystes ont suggéré que la Russie pourrait potentiellement utiliser des tactiques de guerre cyber contre les alliés de l'OTAN, y compris l'Allemagne, en guise de représailles pour leur soutien à l'Ukraine.

Compte tenu de cette perspective, le paysage de la guerre cyber en constante évolution pourrait potentiellement affecter les stratégies de nations comme la Russie dans ses opérations cyber contre les alliés de l'OTAN, ajoutant une nouvelle couche de complexité au conflit actuel en Ukraine.

