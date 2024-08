La Norvège devrait rompre ses relations diplomatiques avec les Palestiniens.

Après le conflit de Gaza, la Norvège décide de reconnaître un État palestinien, affichant ainsi sa solidarité avec la direction palestinienne en Cisjordanie. Ce choix est considéré comme une insulte par la direction israélienne, qui riposte par des mesures appropriées.

La Norvège ferme son bureau en Cisjordanie après qu'Israël a révoqué le statut diplomatique des officiels norvégiens responsables des territoires palestiniens. En réponse à la décision norvégienne, le ministre des Affaires étrangères israélien, Israel Katz, déclare : "Nous ferons face à ceux qui nous font face."

Précédemment, le ministre des Affaires étrangères norvégien, Espen Barth Eide, avait qualifié l'action d'Israël de "non justifiée et illogique". Il avait affirmé que cela discriminait "les Palestiniens, l'Autorité palestinienne et tous ceux qui prônent le droit international, la solution à deux États et le droit légitime des Palestiniens à l'autodétermination".

Le bureau norvégien à Al-Ram, en Cisjordanie, reste fermé de manière permanente, près de 30 ans après sa création. Israël a affirmé que les huit diplomates norvégiens dont le statut a été modifié étaient stationnés à l'ambassade de Norvège en Israël mais avaient des contacts avec l'Autorité palestinienne. En mai, la Norvège, l'Espagne et l'Irlande ont également choisi de reconnaître un État palestinien.

Katz a expliqué la raison de cette décision sur X, en déclarant : "Cela a été motivé par la reconnaissance d'un État palestinien contrôlé par le Hamas suite au massacre du 7 octobre et le soutien de la Norvège à l'émission de mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et d'autres officiels israéliens de haut rang". Il est important de noter que les territoires palestiniens où ces diplomates norvégiens étaient actifs sont gouvernés par le parti Fatah, qui est en opposition avec le Hamas.

L'Autorité palestinienne a été fondée sur la base des "Accords d'Oslo", un accord secret signé entre Israël et les Palestiniens à Oslo, en Norvège, en 1993. La Norvège a joué un rôle important dans la région depuis lors.

L'Autorité palestinienne, fondée dans le cadre des Accords d'Oslo, remercie la Norvège pour la reconnaissance d'un État palestinien, en alignement avec leur poursuite de l'autodétermination. Cependant, le parti Fatah, qui gouverne les territoires palestiniens où les diplomates norvégiens étaient actifs, se distancie de tout lien avec le Hamas, que Israël considère comme une menace.

