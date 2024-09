La Norvège connaît un changement: plus de véhicules électriques que d'autres à essence

La Norvège célèbre un exploit majeur dans l'industrie automobile : pour la première fois, il y a plus de voitures électriques sur les routes que de voitures à essence. Cet exploit remarquable est en partie dû à des politiques fiscales avantageuses. Les professionnels prévoient que la Norvège deviendra la première nation électrique au monde.

Selon l'Administration des routes publiques norvégiennes (NPRA), la Norvège compte maintenant plus de 2,8 millions de véhicules, dont 754 303 sont 100 % électriques et 753 905 dépendent de l'essence. Bien que les moteurs diesel soient toujours en tête avec près d'un million de véhicules, leur popularité diminue rapidement.

"C'est une percée", a déclaré le directeur de l'NPRA, Øyvind Solberg Thorsen. "Un exploit que peu de gens auraient imaginé il y a une décennie." La Norvège semble être sur une trajectoire rapide pour devenir "la première nation de la planète où les voitures électriques dominent la flotte de véhicules".

La Norvège est sur le point de réaliser son ambition d'admettre uniquement des nouveaux véhicules 100 % électriques dans son registre de véhicules l'année prochaine. En août, les voitures électriques ont représenté un impressionnant 94,3 % des nouvelles immatriculations de voitures. La croissance des véhicules électriques en Norvège peut être attribuée en partie à des politiques fiscales très avantageuses qui les rendent plus compétitifs par rapport à leurs homologues à essence et hybrides.

Moins d'intérêt en Allemagne

Dans l'UE, les véhicules électriques représentent seulement 12,5 % des nouvelles immatriculations de véhicules cette année, ce chiffre ayant en réalité diminué depuis la fin de 2023 - principalement en raison de faibles ventes de voitures électriques en Allemagne.

En Allemagne, les subventions de l'État pour les voitures électriques, jusqu'à 4 500 euros pour l'achat d'une nouvelle voiture, ont pris fin en 2023. Depuis, les immatriculations de voitures électriques ont chuté considérablement : par exemple, en août, elles ont diminué de 68,8 % par rapport à l'année précédente.

Le gouvernement allemand vise maintenant à augmenter les ventes de voitures électriques grâce à des avantages fiscaux pour les véhicules d'entreprise électriques. Les entreprises pourront amortir leurs véhicules d'entreprise électriques à un rythme plus rapide, tandis que des taux d'imposition plus bas sont proposés pour les modèles électriques plus coûteux. L'industrie automobile plaide également en faveur d'une expansion plus rapide de l'infrastructure de recharge et de prix de l'électricité moins élevés.

Le passage à l'électrique de la flotte de véhicules norvégiens a entraîné des économies de coûts de carburant significatives pour de nombreuses ménages. Selon un rapport de l'Agence norvégienne de l'environnement, les propriétaires de voitures électriques en Norvège économisent en moyenne 300 000 NOK sur une période de 10 ans par rapport à ceux qui conduisent des voitures à essence.

Compte tenu du succès de l'électrification de sa flotte de véhicules, l'impact économique positif de la Norvège sur l'industrie automobile est prévu pour se poursuivre, potentiellement en attirant plus de constructeurs automobiles étrangers à investir dans ses usines de fabrication de véhicules électriques.

