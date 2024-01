La NFL ne compte plus qu'un seul entraîneur noir après s'être engagée à faire mieux en matière de diversité.

Les Texans ont fait 4-13 lors de la seule saison de Culley à la tête de l'équipe, sans le quarterback vedette Deshaun Watson, qui n'a pas joué cette saison en raison de 22 allégations d'inconduite sexuelle.

"Plus tôt dans la journée, j'ai rencontré David Culley et Tim Kelly pour les informer que nous allions prendre une autre direction aux postes d'entraîneur principal et de coordinateur offensif", a déclaré le directeur général des Texans, Nick Caserio.

"J'ai pris cette décision difficile mais nécessaire après avoir passé en revue nos opérations footballistiques. Bien qu'un changement après une saison soit inhabituel, nous avions des divergences philosophiques sur la direction et la vision à long terme de notre programme.

Culley est le deuxième entraîneur noir à être licencié cette semaine, après que les Dolphins de Miami ont relevé Brian Flores de ses fonctions. Mike Tomlin, de Pittsburgh, reste donc le seul entraîneur principal noir, avec deux autres personnes de couleur - Robert Saleh, des New York Jets, et Ron Rivera, de Washington - selon l'Institut pour la diversité et l'éthique dans le sport de l'Université de Floride centrale.

Dans une ligue de 32 équipes où la majorité des joueurs sont de couleur, cela attire l'attention sur les six postes vacants d'entraîneur en chef de la NFL, étant donné que la ligue subit depuis des années des pressions publiques pour accroître la diversité dans ses postes de direction.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a lui-même critiqué la série de recrutements de l'année dernière, lorsque deux entraîneurs issus de minorités, Culley et Saleh, ont été embauchés sur les sept postes à pourvoir. Goodell a déclaré l'an dernier que "ce n'est pas ce que nous attendons pour l'avenir".

"Nous voulons que les clubs de la NFL soient diversifiés", a déclaré Goodell en février. "L'entraîneur principal est important. Nous avons engagé deux entraîneurs issus de minorités, mais ce n'était pas ce que nous attendions.

Le licenciement de Culley intervient deux jours après qu'un autre haut responsable de la NFL - le vice-président exécutif des opérations footballistiques Troy Vincent - a déclaré au Washington Post qu'il voyait deux poids, deux mesures lorsque des équipes de la NFL ou des universités renvoyaient des entraîneurs noirs après de courtes périodes ou des saisons victorieuses.

Vincent, qui est noir, a mentionné Tony Dungy, que les Buccaneers ont licencié après la saison 2001, avec un bilan de 54-42 en saison régulière sur six ans, dont des saisons gagnantes lors de ses trois dernières années. Il a également évoqué Jim Caldwell, que les Lions ont laissé partir juste après la saison régulière 2017, après trois saisons gagnantes en quatre ans - pour un club qui n'avait connu qu'une seule campagne victorieuse au cours des 13 années précédentes.

Vincent a également mentionné Steve Wilks, que les Cardinals ont renvoyé il y a quelques années après une seule saison, mais avec un bilan de 3-13.

"Il y a deux poids, deux mesures", a déclaré Vincent au Post. "Je ne pense pas qu'il faille s'en cacher. Mais cela fait partie des choses que nous devons corriger dans le système.

"Nous voulons que tout le monde se demande pourquoi l'un d'entre eux, disons, a le bénéfice du doute pour pouvoir construire ou prendre des coups et des blessures dans ce processus de redressement d'une franchise, alors que d'autres n'ont pas cette latitude. ... Nous le voyons au niveau universitaire. Et nous l'avons vu dans l'histoire au niveau (professionnel)".

Outre les Texans et les Dolphins, les équipes dont le poste d'entraîneur principal est actuellement vacant sont les Bears, les Broncos, les Giants et les Vikings.

La "Rooney Rule" vise à favoriser la diversité des candidats

Après des années de critiques, la NFL a déclaré qu'elle s'efforçait d'accroître la diversité dans ses rangs d'entraîneurs principaux.

En 2003, la ligue a adopté la "Rooney Rule", qui oblige les équipes à interviewer au moins un candidat "diversifié" pour les postes vacants d'entraîneur principal. En 2009, la Rooney Rule a été élargie pour inclure les postes de directeur général et les postes équivalents au sein du front office. En 2020, la ligue a élargi la règle pour exiger des entretiens supplémentaires.

À la fin de cette même année, la NFL a adopté une résolution visant à récompenser les équipes qui formeraient des entraîneurs issus de minorités en leur offrant des choix de repêchage supplémentaires.

Selon l'institut, Culley et Flores sont deux des cinq entraîneurs noirs embauchés à temps plein au cours des cinq dernières années. Les autres sont Anthony Lynn (Chargers, 2017-2020), Vance Joseph (Broncos, 2017-2018) et Wilks (Cardinals, 2018).

Six autres ont été embauchés à temps plein depuis 2010 : Hue Jackson (Raiders, 2011, et Browns, 2016-2018) ; Leslie Frazier (Vikings, 2011-2013) ; Romeo Crennell (Chiefs, 2012-2013, après avoir entraîné les Browns la décennie précédente) ; Lovie Smith (Buccaneers, 2014-2016, après avoir entraîné les Bears) ; Caldwell (Lions 2014-2017, après avoir entraîné les Colts) ; et Todd Bowles (Jets, 2015-2018).

Selon l'institut, 58 % des joueurs de la ligue cette saison étaient noirs et près de 10 % s'identifiaient à deux races ou plus, tandis que 25 % étaient blancs.

Culley dit qu'il a "aimé chaque minute

Culley, 66 ans, en était à son premier poste d'entraîneur principal, après avoir passé plus de 27 ans en tant qu'assistant en NFL et 16 ans en tant qu'assistant universitaire. Il a été engagé l'année dernière par les Ravens de Baltimore, où il a passé deux ans en tant qu'assistant de l'entraîneur principal, coordinateur du jeu de passe et entraîneur des receveurs.

La tâche de Culley à la tête des Texans s'annonçait ardue dès son embauche.

Watson avait demandé à être échangé avant l'embauche de Culley, et le joueur de ligne défensive J.J. Watt, pilier de l'organisation, avait été libéré quelques semaines plus tard.

Mais malgré la tourmente dans laquelle se trouvait l'équipe, Culley a réussi à rallier ses joueurs et les Texans ont semblé jouer au-dessus de leur niveau.

"Nous apprécions que le coach Culley nous ait aidés à traverser une saison difficile, mais il est de ma responsabilité de prendre les décisions qui me semblent les meilleures pour notre organisation", a déclaré Caserio. "La recherche du prochain entraîneur des Houston Texans commencera immédiatement.

Dans un communiqué annonçant son licenciement, Culley a déclaré qu'il avait "adoré chaque minute" passée à la tête des Texans.

"Je remercie les joueurs et les entraîneurs d'avoir maintenu le cap avec moi pendant les hauts et les bas de notre saison", a-t-il déclaré.

"Je suis déçu que nous n'ayons pas gagné plus de matchs et je n'aurai pas la chance d'améliorer les leçons que j'ai apprises, mais je comprends parfaitement qu'il s'agit d'une affaire de résultats et que je n'en ai pas fait assez. Je tiens à remercier la famille McNair et Nick Caserio de m'avoir donné cette opportunité.

"Je souhaite à cette équipe et à cette organisation le meilleur, ils sont en train de construire un programme spécial et je crois vraiment que l'avenir est brillant pour les fans des Texans".

Culley est le sixième entraîneur principal à être licencié à l'issue de la saison 2021, après Flores des Dolphins, Mike Zimmer des Minnesota Vikings, Vic Fangio des Denver Broncos, Joe Judge des New York Giants et Matt Nagy des Chicago Bears.

Correction : Cette histoire a été mise à jour avec le nom correct de l'équipe de la NFL du Minnesota.

Leah Asmelash de CNN a contribué à ce reportage.

