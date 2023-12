La NFL informe les équipes restantes des séries éliminatoires que les joueurs non vaccinés ne sont plus soumis à des tests quotidiens de Covid-19

Les protocoles Covid-19 mis à jour par la ligue et l'association des joueurs de la NFL ont été actualisés "pour éliminer la distinction entre les joueurs vaccinés et non vaccinés afin de déterminer la cadence des tests", a déclaré la NFL dans son mémo obtenu par CNN.

Cela ne concerne qu'une douzaine de joueurs non vaccinés qui ne sont pas en congé de dépistage, c'est-à-dire qu'une personne dont le test est positif n'a pas à subir de test pendant 90 jours, a déclaré Brian McCarthy, porte-parole de la NFL, à CNN.

La NFL et l'association des joueurs ont apporté de nombreuses modifications aux protocoles cette saison en réponse à la pandémie. À un moment donné, les personnes entièrement vaccinées devaient se soumettre à un test hebdomadaire et les personnes non vaccinées à un test quotidien.

Le 28 décembre, la ligue a déclaré qu'elle avait réduit la durée pendant laquelle les joueurs dont le test est positif pour le virus peuvent être isolés de leur équipe, après la publication d'une mise à jour des directives des CDC.

À partir de maintenant, tout joueur ou membre du personnel qui signale des symptômes sera testé rapidement, selon la dernière note de service. Les "tests de surveillance ciblés", en vigueur depuis le 18 décembre, se poursuivront.

"Cette approche globale des tests, basée sur les symptômes, reflète notre expérience récente de la variante Omicron et est conforme aux recommandations actuelles de santé publique et aux meilleures pratiques utilisées dans les soins de santé, et offre la meilleure opportunité d'identifier et de traiter les cas rapidement et d'éviter la propagation au sein de l'établissement", indique la note.

Le 15 décembre, la ligue a déclaré que près de 95 % de ses joueurs étaient entièrement vaccinés, de même que "100 %" des autres membres du personnel de la NFL. La NFL, comme d'autres ligues sportives, n'oblige pas les joueurs à se faire vacciner.

La saison 2021 de la NFL touche à sa fin. Il ne reste plus que les Tennessee Titans, les Kansas City Chiefs, les Buffalo Bills, les Cincinnati Bengals, les Green Bay Packers, les Tampa Bay Buccaneers, les Los Angeles Rams et les San Francisco 49ers.

Le Super Bowl LVI se déroulera le 13 février au SoFi Stadium d'Inglewood, en Californie.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com