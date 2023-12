La NFL fait l'objet d'un examen minutieux en ce qui concerne les protocoles relatifs aux commotions cérébrales

La saga autour du quarterback des Miami Dolphins Tua Tagovailoa, qui s'est terminée par son transport à l'hôpital après avoir subi une commotion cérébrale lors d'un incident d'apparence effrayante, a soulevé un certain nombre de questions sur le traitement des traumatismes crâniens.

Une enquête est en cours sur le traitement du traumatisme crânien apparent de Tagovailoa, tandis que le consultant en neurotraumatologie non affilié qui a participé à la première évaluation de la commotion cérébrale du quarterback ne travaillerait plus avec l'Association des joueurs de la Ligue nationale de football (NFLPA).

Le Dr Allen Sills, médecin en chef de la NFL, a déclaré vendredi au Dr Sanjay Gupta, correspondant médical en chef de CNN, que "nous ferons ce qu'il faut".

Tagovailoa manquera le prochain match de l'équipe contre les Jets de New York, dimanche.

"Il est trop tôt pour donner un calendrier précis", a déclaré l'entraîneur principal des Dolphins, Mike McDaniel. "Je peux dire avec certitude qu'il sera absent pour le match contre les Jets. Mais pour le reste, nous nous efforçons de nous assurer qu'il est en bonne santé et de traverser ce pont, donc il est un peu tôt pour donner un calendrier définitif.

McDaniel a ajouté que Tagovailoa se trouvait actuellement dans les installations de l'équipe et qu'il avait eu "quelques bonnes journées".

"Il essaie juste de suivre la procédure et le protocole appropriés pour se sentir à 100 %", a déclaré McDaniel. "Je sais qu'il sera assidu et s'il y a manifestement des choses qui lui posent problème en termes de lumières et autres, nous les arrêterons.

Le début de la surveillance

Tout a commencé le dimanche 25 septembre, lors de la victoire 21-19 des Dolphins sur les Buffalo Bills.

Tagovailoa a été mis hors jeu brièvement au cours du deuxième quart-temps après qu'un coup du linebacker des Bills Matt Milano a forcé l'arrière du casque du QB des Dolphins à heurter le gazon.

Le quarterback de 24 ans s'est relevé en titubant et a été emmené dans les vestiaires pour un contrôle de commotion cérébrale. Milano a été signalé pour une pénalité de brutalité envers le passeur.

Les Dolphins ont d'abord annoncé que Tagovailoa était incertain pour le retour au jeu en raison d'un traumatisme crânien, mais il est revenu sur le terrain au troisième quart-temps et a terminé le match en lançant 186 verges et un touché.

Tagovailoa a déclaré aux journalistes après le match qu'il était tombé sur le dos avant que sa tête ne heurte le gazon, ce qui a provoqué le blocage de son dos et le trébuchement qui s'en est suivi. Il a ajouté qu'il avait été évalué pour une commotion cérébrale, mais qu'il n'avait finalement pas été blessé.

McDaniel, l'entraîneur en chef des Dolphins, a fait allusion à une blessure au dos après le match, disant que le dos de Tagovailoa s'était "plié" sur un jeu précédent, mais que le coup "a relâché son dos", ce qui a fait vaciller ses jambes. McDaniel a ajouté que Tagovailoa lui avait dit que son dos était comme "Gumby", en référence au personnage vert du dessin animé.

Quatre jours plus tard, Tagovailoa est entré sur le terrain alors que les Dolphins affrontaient les Bengals de Cincinnati dans le cadre du Thursday Night Football.

Tagovailoa a été attaqué par le joueur de ligne défensive des Bengals Josh Tupou au cours du deuxième quart-temps et est resté immobile sur le terrain pendant plusieurs minutes.

Toute la ligne de touche des Dolphins est entrée sur le terrain alors que Tagovailoa était placé sur une planche dorsale et une civière. Les fans des Bengals présents au Paycor Stadium de Cincinnati ont manifesté leur respect lorsque Tagovailoa a été transporté hors du terrain.

La vidéo a montré que les avant-bras de Tagovailoa étaient fléchis et ses doigts contorsionnés, un signe que Gupta, neurochirurgien, a qualifié de "réaction d'escrime" et qui peut être lié à une lésion cérébrale. M. Gupta a demandé à M. Sills, qui est également neurochirurgien, s'il était inquiet après avoir vu cette vidéo.

"Bien sûr, je suis inquiet comme vous, en tant que neurochirurgien, et comme toute personne présentant une blessure importante et des signes neurologiques de ce type", a répondu M. Sills.

"La préoccupation immédiate est de s'assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour fournir les soins les plus experts et les plus opportuns... sécuriser les voies respiratoires, s'assurer qu'il n'y a pas de lésion de la colonne vertébrale, et ainsi de suite.

"Je suis préoccupé par cette blessure et par toutes les autres".

Tagovailoa a été autorisé à retourner à Miami après s'être rendu à l'hôpital, et McDaniel a déclaré aux journalistes vendredi que son quarterback était "de bonne humeur".

Mais Chris Nowinski, cofondateur et directeur général de la Concussion Legacy Foundation, a déclaré à la NFL qu'elle devait "faire mieux".

"C'est plus important que les protocoles" , a tweeté Nowinski . "Une commotion cérébrale peut changer une vie. Pour moi, c'est personnel. Nous ne pouvons pas laisser d'autres enfants grandir sans leur père". CNN a offert à la NFL un droit de réponse au tweet de Nowinski.

Le receveur des Minnesota Vikings, Adam Thielen, a déclaré que la ligue avait le devoir de "protéger" les quarterbacks lorsqu'ils sont frappés à la tête.

"Il est évident que ces coups doivent être signalés car nous devons protéger nos quarterbacks dans cette ligue", a déclaré Thielen, interrogé sur les coups portés au casque du quarterback des Vikings Kirk Cousins. "Ils sont énormes et très importants pour le succès de cette ligue et de ces équipes, pour avoir un bon produit sur le terrain. Il faut les protéger".

La NFL et la NFLPA ont publié une déclaration commune indiquant que les deux parties étaient d'accord pour dire que des mises à jour des protocoles étaient nécessaires, notamment en ce qui concerne les incidents liés à l'"instabilité motrice globale".

Sills a expliqué à Gupta que l'examen en cours incluait les joueurs, la NFL et la NFLPA, ainsi que des entraîneurs, des médecins et des experts indépendants.

"Nous serons très transparents et très ouverts sur ce que nous avons appris et sur la séquence exacte des événements", a ajouté M. Sills.

Gupta a noté dimanche que Tagovailoa avait des difficultés à marcher après que son casque a heurté le gazon lors du match contre les Bills - un signe potentiel de "no-go", signifiant qu'un joueur ne devrait pas revenir sur le terrain.

Sills a déclaré qu'une telle "instabilité motrice globale" est un signe d'interdiction s'il est établi qu'elle est due à une cause neurologique.

Le coup des Bills est toujours en cours d'examen, a-t-il dit, et "il est très difficile d'en juger à partir de la seule vidéo". Sills a insisté sur le fait que la décision de faire revenir un joueur au jeu n'est jamais prise par une seule personne, mais par un groupe de médecins, dont un expert neurologique indépendant.

Dimanche, deux quaterbacks ont quitté le match en raison du protocole relatif aux commotions cérébrales : Tyrod Taylor des New York Giants et Brian Hoyer des New England Patriots.

L'entraîneur principal des Baltimore Ravens, John Harbaugh, a qualifié ces événements de "stupéfiants", tandis que le président de la NFLPA, JC Tretter, s'est dit "scandalisé" par ce qui s'est passé.

"Tant que nous ne disposerons pas d'une méthode objective et validée pour diagnostiquer les lésions cérébrales, nous devrons faire tout notre possible, y compris modifier les protocoles, pour réduire davantage le potentiel d'erreur humaine", a déclaré JC Tretter dans un communiqué publié sur Twitter.

"Une erreur de jugement médical est une erreur de protocole lorsqu'il s'agit du bien-être de nos joueurs".

Quel est le protocole de la NFL en matière de commotions cérébrales ?

Un joueur entre dans le protocole de commotion cérébrale s'il a reçu un coup à la tête et qu'il présente ou signale des symptômes ou des signes évocateurs d'une commotion cérébrale ou d'un stinger (blessure par pincement de nerf) ou si l'entraîneur athlétique de l'équipe, le spotter ATC de la cabine, le médecin de l'équipe, l'officiel du match, l'entraîneur, le coéquipier, le consultant en neurotraumatologie non affilié à la ligne de touche (UNC) ou l'UNC de la cabine déclenche le protocole.

Le joueur est évacué sur la ligne de touche ou stabilisé sur le terrain et subit des tests.

Le médecin de l'équipe et le consultant en neurotraumatologie non affilié procèdent à un examen de la ligne de touche, qui comprend l'évaluation des signes d'interdiction (perte de conscience, instabilité motrice globale, confusion, amnésie), l'historique de l'événement, les signes/symptômes de commotion cérébrale, l'examen vidéo ainsi qu'un examen neurologique ciblé comprenant un examen du rachis cervical, une évaluation de la parole, l'observation de la démarche et des mouvements oculaires ainsi qu'un examen pupillaire.

Si l'un des éléments du test est jugé positif, non concluant ou suspect de commotion cérébrale, le joueur est escorté jusqu'au vestiaire pour un examen plus approfondi qui comprend un SCAT NFL complet et un examen neurologique complet.

En cas d'anomalie, le joueur n'est pas autorisé à reprendre le jeu et reste dans les vestiaires où il est périodiquement évalué par l'équipe médicale.

Tout joueur de la NFL chez qui une commotion cérébrale a été diagnostiquée doit suivre un processus en cinq étapes avant d'être autorisé à s'entraîner pleinement ou à participer à un match.

Pourquoi les commotions cérébrales sont-elles importantes en NFL ?

Les commotions cérébrales et leur prévention sont devenues une question importante ces dernières années en raison de leur lien avec les maladies cérébrales plus tard dans la vie.

En 2017, une étude publiée dans la revue médicale JAMA (Journal of the American Medical Association) a révélé que l'encéphalopathie traumatique chronique, connue sous le nom de CTE, était présente dans 99 % des cerveaux de joueurs de la NFL décédés qui avaient été donnés à la recherche scientifique.

Cette maladie cérébrale neurodégénérative peut être observée chez les personnes ayant été exposées à des traumatismes crâniens répétés. La maladie se caractérise pathologiquement par une accumulation de protéines tau anormales dans le cerveau, qui peut désactiver les voies neurologiques et entraîner une série de symptômes cliniques. Ceux-ci comprennent des pertes de mémoire, de la confusion, des troubles du jugement, de l'agressivité, de la dépression, de l'anxiété, des problèmes de contrôle des impulsions et parfois un comportement suicidaire.

La plupart des cas, mais pas tous, ont été observés chez des anciens combattants ou des personnes ayant pratiqué des sports de contact, en particulier le football américain.

Une étude réalisée en 2018 a montré que l'ETC peut se manifester très tôt et sans aucun signe de commotion cérébrale. Le Dr Lee Goldstein, l'un des auteurs de l'étude publiée dans la revue Brain, et ses collègues de l'université de Boston ont évalué les cerveaux de quatre athlètes décédés, âgés de 17 et 18 ans. Tous les quatre étaient décédés dans un délai d'un jour à quatre mois après avoir subi un traumatisme crânien lié au sport et avaient joué au football.

Au début de l'année, l'ancien joueur de la NFL Demaryius Thomas est mort subitement à l'âge de 33 ans. Des mois plus tard, la famille de Thomas a déclaré qu' il souffrait d'un traumatisme crânien de stade 2 au moment de sa mort.

Ces dernières années, Vincent Jackson, décédé à l'âge de 38 ans, et Phillip Adams, qui a abattu six personnes avant de s'enlever la vie, ont tous deux été diagnostiqués à titre posthume comme souffrant d'un ECT.

Une étude réalisée en 2021 a également révélé que les joueurs de la NFL ont environ quatre fois plus de risques de mourir de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, que le reste de la population.

La SLA est une maladie neurodégénérative plus susceptible d'être diagnostiquée chez les hommes blancs âgés. Les causes profondes sont encore inconnues et la plupart des cas sont considérés comme sporadiques.

Les chercheurs ont émis l'hypothèse d'une relation entre le traumatisme crânien et la SLA en raison d'un lien similaire détecté entre le football et la maladie neurodégénérative CTE. Des recherches antérieures ont montré que la CTE et la SLA pouvaient avoir des effets similaires sur le cerveau.

Jamie Gumbrecht, David Close et Homero de la Fuente de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com