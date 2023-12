La NFL est la rare chose qui rassemble tous les Américains, démocrates et républicains.

C'est ce qui fait la particularité de la NFL. Alors que la NFL devrait peut-être s'inquiéter des plus jeunes fans, le football est de loin le sport le plus populaire en Amérique. C'est un sport dont la popularité dépasse les clivages politiques et raciaux.

En témoignent les audiences du match de playoffs opposant les Dallas Cowboys aux San Francisco 49ers, le 16 janvier dernier. Plus de 41 millions de personnes en moyenne ont regardé le match, tandis que 50 millions ont vu les Cowboys perdre sur l'un des appels de jeu les plus atroces dont je me souvienne. Il s'agissait, bien sûr, d'un simple match du premier tour des séries éliminatoires.

Pour mettre ces 41 millions de téléspectateurs en perspective, il faut savoir que l'émission télévisée la plus regardée en 2021, en dehors du football, a rassemblé un peu moins de 34 millions de téléspectateurs. N'oublions pas que ce programme - l'investiture du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris - a été diffusé sur plus d'une douzaine de chaînes.

Alors que la plupart des chaînes de télévision s'efforcent de conserver leurs téléspectateurs à l'ère de la diffusion en continu, la NFL a en fait gagné des téléspectateurs cette année. Au cours de l'année 2021, 75 des 100 meilleurs programmes étaient des matchs de la NFL.

Mais il ne s'agit pas seulement de l'audimat, mais aussi de l'intérêt général.

La NFL est reine aux États-Unis

Un sondage Ipsos réalisé en 2021 demandait aux adultes américains s'ils étaient fans d'un sport ou non. Une majorité (51 %) a répondu qu'elle était fan de football professionnel.

Aucun autre sport (baseball professionnel, basket-ball professionnel, hockey professionnel, football professionnel, basket-ball universitaire ou football universitaire) n'a même atteint la barre des 40 %. En fait, seuls le baseball professionnel et le football universitaire ont dépassé les 30 %.

Bien que différents instituts de sondage aient constaté des niveaux de soutien différents pour le football professionnel - en fonction de la formulation de la question, entre autres facteurs - il s'agit du sport le plus populaire dans tous les sondages.

En outre, rien n'indique que la popularité du football professionnel ait diminué si l'on examine les sondages Ipsos.

En 2007, les mêmes 51 % d'adultes américains se disaient fans de football professionnel.

Si l'on creuse un peu plus, on comprend pourquoi la NFL se porte si bien : elle est populaire sur tout l'échiquier politique. Parmi les démocrates, 51 % se disent fans de la NFL. Chez les républicains, ils sont 50 %. Une majorité (55 %) d'indépendants ont indiqué qu'ils étaient fans de la NFL.

Il en va de même pour les recherches sur Google. La NFL est non seulement la ligue la plus recherchée en Amérique, mais il n'y a pas de relation statistiquement significative entre le niveau d'intérêt des recherches par État et le vote de cet État lors de l'élection de 2020.

En d'autres termes, les États remportés par le démocrate Joe Biden font autant de recherches sur la NFL que les États remportés par le républicain Donald Trump. Ce n'est le cas d'aucune autre grande ligue sportive américaine, qu'il s'agisse de la MLB, de la MLS, de la NBA ou de la NFL : MLB, MLS, NBA ou NHL.

Cela peut être surprenant compte tenu de ce qui s'est passé au cours des cinq dernières années entre Trump et la NFL.

Trump a blâmé la NFL en 2017 après que les joueurs se soient agenouillés pendant l'hymne national. En 2020, Trump et ses alliés se sont à nouveau attaqués à la ligue après que d'autres joueurs se sont agenouillés à la suite du meurtre de George Floyd.

Les dirigeants de la NFL ont soutenu les manifestations en 2020, alors qu'ils ne l'avaient pas fait en 2017. Peut-être se sont-ils rendu compte que Trump n'avait finalement pas beaucoup d'impact.

En effet, tout comme aujourd'hui, au moins 50 % des démocrates et des républicains étaient fans de la NFL lors du sondage Ipsos de 2007.

Une fracture raciale dans l'engouement pour la NFL ?

Il ne semble pas non plus que le fossé racial entre les fans de la NFL soit plus important qu'avant 2017.

Dans le sondage Ipsos, 51 % des adultes blancs ont déclaré être des fans de la NFL, ce qui est identique au chiffre global. Les adultes noirs étaient un peu plus susceptibles d'être des fans de la NFL à 62%, bien que dans le grand schéma, il s'agisse d'un fossé racial beaucoup plus petit que celui que nous voyons sur de nombreuses questions en Amérique. Par exemple, les adultes noirs sont environ 40 points de plus que les adultes blancs à se déclarer fans de la NBA.

Lorsqu'Ipsos a posé des questions sur le football professionnel en 2007, 54 % des adultes blancs ont répondu qu'ils étaient fans de la NFL. Ce chiffre se situe largement dans la marge d'erreur du sondage Ipsos de 2021.

S'il y a un signe d'alerte pour la NFL, c'est bien l'attitude des jeunes à son égard. Les craintes liées aux commotions cérébrales peuvent jouer un rôle dans le fait qu'environ 100 000 lycéens de moins ont joué au football à la fin des années 2010 qu'au début de la décennie.

Selon les données de la National Federation of State High School Associations, le football reste un sport de premier plan pour les lycéens, mais son avantage par rapport à d'autres sports s'amenuise.

Prenons l'exemple du football, qui est le sport le plus populaire au monde. Même si des études montrent qu'il faut craindre les commotions cérébrales dans ce sport, il gagne du terrain sur le football.

Au cours des années 2010, la participation des garçons au football dans les écoles secondaires a augmenté de près de 70 000 personnes. Le football féminin a quant à lui enregistré une augmentation de 40 000 personnes au cours de la même période.

Le football compte toujours un peu plus d'un million de participants dans les écoles secondaires, contre environ 459 000 garçons et 394 000 filles (pour un total d'environ 850 000) qui jouent au football. Cela signifie que l'écart entre les joueurs de football et de soccer dans les écoles secondaires est passé d'environ 360 000 à environ 155 000 au cours de la décennie.

Certains signes indiquent que ce phénomène se répercute sur l'engouement pour le sport professionnel.

Une majorité d'adultes de moins de 30 ans (56 %) interrogés par Ipsos ont déclaré ne pas être fans de la NFL. Ce chiffre est supérieur de 15 points à celui des personnes âgées de 70 ans et plus, qui ne sont que 41 % à déclarer ne pas être fans.

Le football professionnel, quant à lui, a vu le pourcentage de fans augmenter de deux chiffres au cours des années 2010 dans les sondages Gallup.

Cela dit, il ne faut pas exagérer les problèmes du football. Il reste de loin le sport américain le plus populaire. Et bien qu'un sport comme le football soit en train de gagner du terrain, les adultes américains sont environ 30 points plus susceptibles d'être fans de football que de soccer dans les sondages.

Le football - et la NFL - ne semblent pas menacés d'être dépassés par un autre sport sur le plan de la popularité dans un avenir proche.

