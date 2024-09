- La NFL commence, quand Taylor Swift va-t-elle une fois de plus être sous les projecteurs?

La saison de la NFL est de retour en action ! Elle commence aux heures tardives du jeudi soir, spécifiquement à 2h20 CEST/RTL, marquant le début des mois chéris pour les amateurs de football. Ce match inaugural aura lieu au Arrowhead Stadium de Kansas City, mettant en vedette les Kansas City Chiefs, dirigés par les stars Patrick Mahomes et Travis Kelce. Ils cherchent à faire l'histoire en devenant la première équipe à remporter le Super Bowl trois années consécutives, après avoir remporté des victoires en 2023 et 2024.

Quand la saison de la NFL commence-t-elle ?

Les fans de football peuvent se réjouir car les mois les plus excitants de l'année arrivent aux alentours de minuit le jeudi. RTL diffuse en direct à partir de 1h50 CEST, avec le coup d'envoi prévu à 2h20 CEST.

Qui sont les favoris pour le titre ?

Les Chiefs, qui ont goûté à la victoire du Super Bowl en 2023 et 2024, cherchent à établir un nouveau record en remportant le trophée pour une troisième année consécutive. Ils ont assemblé une équipe solide similaire à celle de la saison précédente, les plaçant en haut de la liste des candidats au titre. D'autres principaux candidats incluent les San Francisco 49ers, qui ont manqué de remporter le Super Bowl l'année dernière, les Detroit Lions dirigés par Amon-Ra St. Brown, Baltimore avec Lamar Jackson à la barre, et les Philadelphia Eagles, qui ont perdu contre les Chiefs en 2023.

Quels joueurs allemands devrions-nous surveiller cette saison ?

Trois joueurs allemands ont été sélectionnés pour les effectifs de 53 joueurs de leurs équipes respectives. Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions), Brandon Coleman (Washington Commanders), et Jakob Johnson (New York Giants) se préparent à faire leurs preuves lors de la saison à venir. Des opportunités abondent encore pour d'autres talents allemands de briller sur le terrain, avec Equanimeous St. Brown (New Orleans Saints), Marcel Dabo (Indianapolis Colts), et Kilian Zierer (Houston Texans) ayant signé des contrats avec les équipes d'entraînement de leurs équipes, ce qui pourrait potentiellement conduire à une convocation dans les équipes du jour du match.

Qui mérite d'être surveillé cette saison ?

Amon-Ra St. Brown a tout déchiré lors de sa troisième saison avec les Detroit Lions, actuellement classé parmi les meilleurs receveurs de passe de la ligue. Cette performance impressionnante lui a même valu une place dans le documentaire Netflix "Receiver", aux côtés de stars telles que Deebo Samuel et George Kittle (San Francisco 49ers), Davante Adams (Las Vegas Raiders), et Justin Jefferson (Minnesota Vikings). D'autres développements intéressants incluent le passage très attendu d'Aaron Rodgers avec les New York Jets, après avoir manqué à cause d'une blessure lors du premier match de la saison dernière.

La NFL retournera-t-elle en Allemagne ?

Oui, la NFL fera une troisième apparition consécutive en Allemagne cette année, avec les New York Giants et les Carolina Panthers s'affrontant à Munich le 10 novembre. Jakob Johnson pourrait même devenir le premier joueur allemand à jouer un match de la NFL sur le sol allemand, s'il entre sur le terrain pour les Giants.

Quand les playoffs commencent-ils ?

Les playoffs débutent avec les Wild-Card Games le 12 janvier.

Où aura lieu le Super Bowl ?

Le Super Bowl LIX aura lieu le 9 février au Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans, ce qui en fera la onzième fois que la ville accueille l'événement et la huitième fois qu'il se déroule dans le stade des New Orleans Saints. La dernière fois que le Super Bowl a eu lieu à La Nouvelle-Orléans, c'était en février 2013, avec les Baltimore Ravens remportant la victoire face aux San Francisco 49ers.

Y a-t-il des mises à jour sur la relation de Taylor Swift avec Travis Kelce ?

Malgré son emploi du temps chargé en NFL, le joueur vedette des Chiefs, Travis Kelce, et sa petite amie, Taylor Swift, sont toujours ensemble. La pop-star a assisté à plusieurs matchs des Chiefs la saison dernière et a même voyagé de Tokyo à Las Vegas pour le Super Bowl. Leurs emplois du temps contraires pendant la saison à venir pourraient permettre aux fans de Swift de voir leur chanteuse préférée lors du match d'ouverture contre les Ravens.

Quand la saison de la NFL commence-t-elle officiellement pour les fans ?

La saison de la NFL commence officiellement pour les fans à minuit le jeudi, marquant le début des mois chéris pour les amateurs de football.

Quelle équipe cherche à réaliser un exploit historique au début de la saison ?

Les Kansas City Chiefs, avec les stars Patrick Mahomes et Travis Kelce, cherchent à faire l'histoire en devenant la première équipe à remporter le Super Bowl trois années consécutives, en commençant par le match inaugural de la saison.

Lire aussi: