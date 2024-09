La NFL a inattendu de mettre de côté Tom Brady.

L'ancien quart-arrière star de la NFL, Tom Brady, a fait la transition vers un rôle bien rémunéré en tant qu'analyste sportif pour la saison prochaine de la NFL, en partenariat avec Fox Sports. Cependant, les ambitions de Brady ont été mises à mal car la ligue a interdit tout contact avec les équipes de la NFL. La ligue allègue que les demandes de Brady sont excessives et un dilemme éthique complexe est apparu.

Cet individu exceptionnel a eu une carrière illustre, ayant joué 23 saisons dans la NFL et devenant le quart-arrière le plus titré de l'histoire avec sept victoires au Super Bowl. Cependant, sa carrière naissante en tant qu'analyste est en suspens.

La National Football League a décidé de retirer des informations et des ressources essentielles, telles que l'accès aux installations d'entraînement des équipes et les réunions pré-matches obligatoires avec les entraîneurs-chefs et les joueurs clés, à Brady. La ligue a alerté les propriétaires d'équipes à ce sujet la semaine dernière, suscitant des spéculations sur l'avenir de Brady en tant qu'analyste.

Le problème sous-jacent semble être un dilemme éthique imminent : Brady aspire à exceller en tant qu'analyste télévisé tout en acquérant des parts dans l'équipe de la NFL, les Las Vegas Raiders. Si cette transaction se concrétise, Brady pourrait se retrouver dans une situation délicate en tant qu'analyste impartial, car il pourrait être réticent à critiquer les arbitres afin de ne pas nuire à son équipe.

Les restrictions imposées par la NFL constituent un obstacle majeur pour Brady. Les exécutifs et les entraîneurs de la NFL gardent jalousement leurs connaissances et leurs stratégies exclusives, il est peu probable qu'ils les partagent avec un co-propriétaire d'une équipe rivale, mettant Brady dans une position difficile. Il doit choisir entre sa carrière d'analyste sportif ou son rôle de propriétaire potentiel d'équipe, et la deuxième option pourrait exiger des compromis.

À ce jour, ni Fox Sports ni les Las Vegas Raiders n'ont commenté cette situation délicate, selon ESPN. Cependant, il existe des précédents historiques pour guider la position de la NFL sur de telles questions. En 2017, Greg Olsen, encore sous contrat avec les Carolina Panthers, a commenté certains matchs pour Fox. Pour un match impliquant les Minnesota Vikings, Olsen a décidé de ne pas utiliser ses connaissances internes en raison d'un prochain match Panthers-Vikings. Brady se retrouve dans une situation similaire, mais à une bien plus grande échelle.

Malgré un contrat de 10 ans

