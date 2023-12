La NBA a rebaptisé son trophée MVP en l'honneur de Michael Jordan

Le trophée Michael Jordan, qui sera décerné au meilleur joueur de la saison régulière de la NBA, est l'un des six nouveaux trophées créés pour honorer "les pionniers de la ligue qui ont contribué à définir les normes d'excellence que ces trophées représentent", a déclaré la NBA dans un communiqué mardi.

Jordan a remporté le titre de MVP à cinq reprises au cours de sa carrière, qui s'est étalée sur 15 saisons NBA au total : 13 avec les Chicago Bulls (1984/85 à 1992/93 puis 1994/95 à 1997/98) et deux saisons avec les Washington Wizards (2001/02 et 2002/03).

Largement considéré comme le meilleur joueur de basket-ball de tous les temps, Jordan a participé à 1 072 matchs de la NBA, accumulant 32 292 points en saison régulière, 6 672 rebonds, 5 633 passes décisives et 2 514 interceptions. Il a été dix fois champion de la ligue, a fait partie de neuf équipes défensives au cours de sa carrière et a été nommé six fois meilleur joueur des finales.

Le trophée en bronze, qui sera fabriqué chaque année par l'artiste Victor Solomon, représente un joueur s'extirpant d'un rocher pour attraper un ballon de cristal et regorge de petits détails qui rappellent les exploits de Jordan.

Le trophée mesure 23,6 pouces et pèse 23,6 livres, ce qui représente le numéro de maillot emblématique de Jordan (23) et le nombre de championnats de la NBA (6).

Quand "Air Jordan" a pris son envol

"Notre nouvelle collection de trophées célèbre certains des joueurs les plus importants et les plus marquants de l'histoire de la NBA", a déclaré Adam Silver, commissaire de la NBA. "En récompensant les meilleurs joueurs de la ligue chaque saison, nous rendons également hommage aux légendes qui incarnent ces récompenses prestigieuses".

Le NBA Clutch Player of the Year - un nouveau prix destiné à récompenser le joueur qui "s'engage le mieux pour ses coéquipiers dans les moments décisifs" - recevra le trophée Jerry West, le trophée Hakeem Olajuwon sera décerné au NBA Defensive Player of the Year, le trophée Wilt Chamberlain sera attribué à la Rookie of the Year, le trophée John Havlicek sera décerné au NBA Sixth Man of the Year et le trophée George Mikan sera attribué au Most Improved Player of the Year.

Source: edition.cnn.com