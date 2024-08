- La nature illégale de la décision d'Opera-Bau est remise en cause dans une plainte déposée contre elle.

C'était la position du groupe de gauche que la construction récente d'un milliard d'euros de l'Opéra de Düsseldorf était illégale. Ils avaient déposé une plainte devant le Tribunal administratif de Düsseldorf pour faire la lumière sur la situation. Les chefs des groupes CDU, SPD et FDP au Conseil municipal de Düsseldorf étaient au courant des plans d'acquisition immobilière depuis plusieurs mois, tandis que les autres membres du Conseil n'ont été informés que trois jours avant le vote de la résolution.

Le groupe de gauche considère cela comme une violation du traitement égalitaire entre les membres du Conseil et une violation du règlement municipal. Opposé au plan actuel de rénovation de l'opéra, qui devrait dépasser un milliard d'euros, et prônant un vote citoyen, le groupe de gauche soutient que le Conseil a été pris de court. Le maire de Düsseldorf, Stephan Keller (CDU), a défendu le secret, affirmant qu'il était crucial de obtenir un prix favorable pour les parcelles de propriété.

Le groupe dissident remet en question cette explication : le prix rapporté de 133 millions d'euros pour les parcelles de propriété semble excessif et supérieur à la valeur du marché, dépassant ainsi ce que la ville aurait payé en utilisant son droit de préemption. Le projet controversé aurait pu être imposé en profitant de ce secret et contre la volonté de la majorité de la population. De plus, l'urgence semblait douteuse. Initialement, il était suggéré que l'ancien opéra du Hofgarten n'était utilisable que jusqu'en 2027 et non réparables. Cependant, il est maintenant soudainement utilisable jusqu'en 2032 et il y a également des propositions de rénovation.

Le maire de Düsseldorf, Keller, est déterminé à construire le nouvel Opéra allemand sur le Rhin sur le site d'un ancien grand magasin Kaufhof. Les parcelles de propriété ont été acquises auprès de l'administrateur de la holding immobilière Signa en faillite.

