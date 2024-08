- La nation assume la responsabilité des accusations de Gema liées à des rassemblements de boîtes de nuit.

Thuringe a accordé une pause aux associations en ce qui concerne le paiement des frais pour l'utilisation de musique lors d'événements. Ils ont conclu un accord avec la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), ce qui signifie que l'État couvrira les frais de GEMA pour jusqu'à quatre événements par association pendant la deuxième moitié de 2024. La Chancellerie d'État a rendu cette information publique. Il est obligatoire d'obtenir une licence lorsque de la musique est jouée en public.

Les événements qui peuvent bénéficier de cette dispense de frais ne doivent pas dépasser 500 mètres carrés et doivent être gratuits pour les participants. Toutes les organisations à but non lucratif, caritatives et religieuses opérant en Thuringe, principalement dirigées par des bénévoles, pourront profiter de ce privilège. Cependant, les organisations politiques ne sont pas incluses dans cette règle.

Un accord équitable pour tous les parties prenantes

L'objectif était de parvenir à un accord mutuellement bénéfique qui profiterait à la fois aux organisations de bénévoles et aux musiciens soutenus par GEMA. Ce contrat ne devait pas mettre les artistes soutenus par GEMA en difficulté.

Les associations qui bénéficient déjà d'un contrat forfaitaire avec GEMA profiteront également de ce nouveau contrat - à condition qu'elles aient des événements supplémentaires non couverts par leurs contrats existants.

Ce contrat forfaitaire est en ligne avec l'hypothèse de la loi thuringienne sur les bénévoles concernant les frais de GEMA, telle que mentionnée dans la résolution du parlement d'État du 20 décembre 2023, et est mis en œuvre par la coalition rouge-rouge-verte.

Le gouvernement de Thuringe a mis en œuvre cette politique pour couvrir les frais de GEMA pour les organisations, car il est crucial que les organisations politiques respectent la règle d'obtenir une licence lorsque de la musique est jouée en public. La Chancellerie d'État, représentant le gouvernement, a ciblé cette initiative pour bénéficier à la fois aux organisations de bénévoles et aux musiciens, en garantissant aucune perte financière pour les artistes soutenus par GEMA.

Lire aussi: