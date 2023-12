La NASCAR étudie la possibilité d'un parrainage "Let's Go Brandon".

Aujourd'hui, la NASCAR réexamine l'accord.

Selon Max Marcucci, porte-parole de l'équipe de Brown, la NASCAR a donné à l'équipe son accord écrit pour le parrainage et la peinture à la fin de l'année dernière et a déclaré que l'équipe avait suivi la procédure habituelle d'approbation des parrainages.

M. Marcucci a déclaré que la NASCAR avait appelé l'équipe après l'annonce et avait reconnu qu'elle avait reçu l'approbation. Il s'est excusé pour toute confusion ou erreur de communication, mais a ajouté que l'accord devait être revu à un niveau plus élevé.

CNN a contacté NASCAR pour obtenir des commentaires.

Selon le communiqué de presse de jeudi, Brown "arborera une livrée rouge, blanche et bleue accrocheuse avec le logo et le mot-symbole de LGBcoin à bord de sa Chevrolet Camaro n° 68 pour les 33 courses de la saison NXS". Brown a publié une vidéo de la voiture sur les médias sociaux.

James Koutoulas, principal détenteur de LGBcoin et fondateur de Typhoon Capital Management, a déclaré dans le communiqué : "Nous sommes fiers de soutenir Brandon cette saison, pour l'aider à poursuivre son rêve américain. Si nous faisons bien notre travail, lorsque vous penserez à nous et que vous entendrez "Let's Go Brandon", vous penserez et ressentirez "Let's Go America".

Selon le communiqué de presse, la pièce est une "pièce de l'Amérique" qui "vise à inspirer la positivité et l'unité, en s'appuyant sur une croyance forte dans le rêve américain".

L'équipe de Brown a déclaré dimanche à CNN qu'elle était "très consciente et reconnaissante du processus nécessaire pour approuver les sponsors et les peintures et qu'elle n'essaierait pas de contourner ce processus".

"Brandonbilt Motorsports a soumis ses derniers sponsors et schémas de peinture à la NASCAR, en suivant le processus d'approbation standard que nous avons entrepris à maintes reprises sans problème", peut-on lire dans le communiqué de l'équipe de Brandonbilt Motorsports.

"Nous avons reçu l'approbation écrite des sponsors de la part d'un responsable des opérations de course de NASCAR le 26 décembre 2021. L'équipe n'a ensuite procédé à une annonce qu'après avoir reçu cette approbation.

L'approbation des sponsors était sans ambiguïté - les quatre premiers mots de l'e-mail de NASCAR indiquent : "Les sponsors sont approuvés". Les seules remarques formulées concernaient des modifications mineures de la conception graphique afin d'assurer la lisibilité sur la piste à 170 milles à l'heure.

"Nous continuerons à travailler avec la NASCAR et sommes impatients de résoudre ce problème et de mettre les choses au clair dès que possible.

Une situation regrettable

Le chant "Let's Go Brandon" a commencé après que Brown a remporté la première course de sa carrière à Talladega Superspeedway en Alabama au début du mois d'octobre.

Après la victoire, Brown était interviewé lorsque la foule a commencé à chanter "F**k Joe Biden". Le journaliste qui interviewait Brown a déclaré que la foule chantait plutôt "Let's go Brandon".

En novembre, lors du discours de la NASCAR sur l'état du sport, le président Steve Phelps a pris ses distances avec le chant.

"Je suis désolé pour Brandon", a déclaré M. Phelps. "Je pense que malheureusement, cela témoigne de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Nous ne voulons pas nous associer à la politique, à la gauche ou à la droite. Nous avons évidemment, et nous avons toujours eu, en tant que sport, un énorme respect pour la fonction de président, quelle que soit la personne qui siège.

"Je pense que c'est une situation malheureuse. Est-ce que nous aimons le fait que cela ait commencé avec NASCAR et que cela gagne du terrain ailleurs ? Non, nous n'en sommes pas heureux. Mais nous continuerons à nous assurer que nous respectons la fonction du président".

Brown a ensuite déclaré au New York Times le 19 décembre : "Toute notre navigation consiste à faire appel à tout le monde, parce que, dans l'ensemble, tout le monde est un consommateur. Je n'ai aucune envie de m'impliquer dans la politique".

Le lendemain, le natif de Woodbridge, en Virginie, a écrit un article d'opinion dans Newsweek. Brown a déclaré qu'il "avait peur d'être annulé par ses sponsors ou par les médias pour avoir été impliqué dans quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec moi".

Brown a poursuivi en écrivant : "Je n'ai aucun intérêt à mener un combat politique. Je fais de la course automobile. Je ne soutiendrai personne et je ne dirai certainement pas à qui que ce soit comment voter.

"Mais je ne vais pas non plus rester silencieux sur la situation dans laquelle je me trouve et sur les raisons pour lesquelles des millions d'Américains scandent mon nom. Je les entends, même si Washington ne les entend pas".

Ces derniers jours, le chant "Let's Go Brandon" a pris une importance politique nouvelle à la suite d'un appel téléphonique retransmis en direct la veille de Noël entre Joe Biden et Jared Schmeck, un père de famille de 35 ans de l'Oregon.

Alors que les familles suivaient en direct un événement "Santa tracker" auquel participaient le président et la première dame Jill Biden, M. Schmeck a appelé et a été l'une des personnes choisies pour s'adresser à la première famille.

Au cours de l'appel, M. Schmeck a décrit ce que ses jeunes enfants voulaient pour Noël et, après que les deux Biden aient tour à tour souhaité à lui et à sa famille "un merveilleux Noël", le père de quatre enfants a répondu par "Joyeux Noël", suivi de la phrase codée "Allons-y Brandon !

La phrase "Let's go Brandon" est devenue un chant de droite qui signifie "F**k Joe Biden", bien que Schmeck ait déclaré plus tard à un journal local de l'Oregon qu'il avait fait cette remarque "sur le ton de la plaisanterie".

Le père de 35 ans a ensuite participé au podcast de Steve Bannon, où il a déclaré : "Donald Trump est mon président et il devrait encore l'être en ce moment".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com