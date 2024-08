La NASA est confrontée à un de ses plus grands défis.

Initialement prévus pour rester sur l'ISS pendant une semaine, Sunita Williams et Barry Wilmore se retrouvent maintenant coincés là-bas pendant presque trois mois. NASA est confrontée à des "discussions douloureuses" et doit prendre l'une de ses décisions les plus difficiles de son histoire.

Williams et Wilmore s'étaient préparés pour une semaine à l'ISS, mais des problèmes avec leur vaisseau spatial les ont laissés dans l'incertitude. Presque trois mois se sont écoulés depuis leur arrivée, et le chemin du retour sur Terre reste flou. NASA doit prendre une décision historiquement complexe et a fixé une date limite autour de la fin du mois pour cela.

Avant leur lancement début juin, Williams a passé du temps avec ses chiens, et Wilmore a entretenu sa pelouse, selon NASA. Les choses semblaient sereines et ordinaires. Cependant, les événements ont pris un tour inattendu. Le problème en question est connu sous le nom de "Starliner". Bien que Williams et Wilmore soient arrivés en toute sécurité à l'ISS lors du premier vol habité du vaisseau spatial, il y avait des problèmes de fuites d'hélium et de moteurs. Le vol de retour initialement prévu en juin a été annulé, et depuis, Williams et Wilmore sont bloqués sur la station spatiale.

Risque ou solution fastidieuse ?

NASA se trouve face à une question difficile : Williams et Wilmore peuvent-ils retourner sur Terre avec le "Starliner" ? Depuis des semaines, les équipes de NASA et de Boeing effectuent des tests et des investigations dans l'espace et sur Terre pour le découvrir. Cependant, ces efforts n'ont toujours pas apporté de clarté.

Deux options principales sont à l'étude : le retour risqué avec le "Starliner" ou le passage à un vol avec le "Crew Dragon". Pour la première option, les problèmes de moteur et de fuite d'hélium devraient être résolus, une tâche encore à accomplir. L'alternative consiste à faire revenir le "Starliner" sur Terre sans Williams et Wilmore, ce qui nécessiterait une importante reconfiguration logicielle. Le lancement de "Crew 9" avec le "Crew Dragon" de SpaceX, qui a été reporté d'août à septembre en raison de problèmes actuels, serait alors effectué avec seulement deux astronautes au lieu de quatre. Williams et Wilmore feraient partie de cet équipage et retourneraient probablement sur Terre avec leurs deux collègues début 2025. Cependant, ils auraient besoin de combinaisons spatiales spéciales, car celles du "Starliner" ne sont pas compatibles avec le "Crew Dragon". NASA et SpaceX n'ont pas annoncé qui, parmi l'équipage d'origine, ne volerait pas dans cette situation.

"Décision basée sur des données"

"Nous voulons que la décision soit basée sur des données, pas sur des sentiments", déclare le responsable de NASA Ken Bowersox. Finalement, la décision incombe à l'administrateur de NASA Bill Nelson, qui souligne que la sécurité des astronautes est toujours la priorité absolue.

Williams et Wilmore doivent se préparer à passer plus de temps sur l'ISS. Avec le "Starliner", ils pourraient potentiellement retourner sur Terre dès septembre, mais avec le "Crew Dragon", cela pourrait prendre jusqu'à février - dans ce cas, leur séjour d'une semaine à bord aurait duré presque neuf mois. Williams, 58 ans, et Wilmore, 61 ans, sont des astronautes expérimentés, et ce n'est pas leur premier séjour dans l'espace ou sur l'ISS. Ils sont formés pour toutes les situations d'urgence et participent à toutes les discussions, déclare le responsable de NASA Steve Stich. Ils sont "prêts à faire tout ce qui est nécessaire".

"Avec un vol d'essai comme celui-ci, on est toujours préparé à la possibilité que cela puisse prendre plus de temps", déclare le responsable de NASA Joel Montalbano. "Mais ils se débrouillent bien, ils sont pleinement intégrés avec le reste de l'équipage et sont tout aussi occupés que n'importe quel autre équipage là-haut. Bien sûr, ils sont aussi humains, et tout cela est difficile pour les membres d'équipage et leurs familles, nous le savons. Mais ce sont des astronautes professionnels et ils se débrouillent très bien." Williams et Wilmore sont une addition précieuse à l'équipage de l'ISS, souligne NASA à plusieurs reprises - mais ils consomment également des ressources supplémentaires telles que la nourriture et les articles d'hygiène. De plus, ils sont désormais exposés à des rayonnements plus élevés que prévu pour une période prolongée.

Le "Starliner" a-t-il un avenir ?

Malgré la concentration sur les astronautes : en coulisses, il s'agit également de l'avenir du "Starliner". Le vaisseau spatial développé et construit par la société aéronautique Boeing pour NASA était censé envoyer régulièrement des astronautes à l'ISS à présent - en tant qu'alternative au "Crew Dragon" de SpaceX, qui le fait fiablement depuis des années. Cependant, le vaisseau spatial partiellement réutilisable, composé d'une capsule d'équipage et d'un module de service, est actuellement confronté à de graves défis. En 2019, le vaisseau spatial a échoué à atteindre l'ISS lors de son premier essai sans équipage, et bien que

