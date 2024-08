- La NASA ajuste le calendrier de la mission Starliner de SpaceX en raison de problèmes rencontrés

En raison de quelques pannes techniques avec le "Starliner", NASA, l'agence spatiale américaine, a dû élaborer un nouveau plan pour secourir deux astronautes actuellement bloqués dans l'espace. Résultat, NASA a annoncé que les astronautes Zena Cardman et Stephanie Wilson ne voleront pas vers la Station Spatiale Internationale (ISS) à bord du "Dragon" à la fin septembre, comme prévu initialement.

À leur place, Suni Williams et son compagnon Barry Wilmore occuperont les sièges pour la mission de rentrée prévue en février 2025. Accompagnant ces derniers dans ce voyage vers notre habitat cosmique, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, seront l'astronaute Nick Hague et le cosmonaute Alexander Gorbunov. NASA a assuré que Cardman et Wilson seraient considérés pour des affectations futures.

Expedition lunaire

Initialement, Williams et Wilmore, les astronautes à bord du "Starliner", étaient censés rester sur la Station Spatiale Internationale (ISS) pendant seulement une semaine après le premier lancement habité défectueux de l'avion spatial par la société américaine Boeing en juin. Cependant, il semble maintenant que leur séjour durera plus de huit mois.

Le administrateur de NASA, Bill Nelson, a invoqué des raisons de sécurité pour justifier le fait de ne pas renvoyer le "Starliner" défectueux sur Terre avec un équipage à bord, car des problèmes techniques, notamment des fuites d'hélium et des problèmes de moteur, sont survenus après le lancement. Depuis, les deux astronautes sont bloqués sur la station spatiale. Le Starliner amarré est prévu pour effectuer un voyage de retour non habité sur Terre pendant la nuit du 6 au 7 septembre.

La communauté scientifique suit de près la situation des astronautes bloqués, car cet incident pourrait fournir des enseignements précieux pour les futures missions spatiales. L'approche scientifique de ce problème consiste à analyser les données recueillies à partir des pannes techniques du Starliner pour améliorer la sécurité et la fiabilité des vaisseaux spatiaux à l'avenir.

