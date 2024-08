La NASA a reporté le prochain vol de SpaceX.

En raison de problèmes techniques persistants avec la capsule Starliner de Boeing, toujours amarrée à la Station spatiale internationale (ISS), NASA a reporté le prochain vol de SpaceX. La capsule Dragon de SpaceX était initialement prévue pour décoller vers l'ISS le 18 août, mais ce vol a été reporté à une date aussi tôt que le 24 septembre, comme annoncé par NASA mardi (heure locale). Cette décision vise à permettre aux deux astronautes de Starliner à bord de l'ISS de potentiellement retourner sur Terre via le Dragon, au lieu de leur capsule Boeing prévue, si les problèmes de Starliner ne peuvent être résolus dans les semaines à venir.

La Starliner est amarrée à l'ISS depuis près de deux mois en raison de problèmes avec ses propulseurs, alors qu'elle était initialement prévue pour rester environ une semaine. Des fuites d'hélium se sont également produites lors du vol vers la station spatiale.

Le calendrier pour le retour sur Terre du vaisseau spatial de Boeing reste incertain. NASA et Boeing continuent d'évaluer la préparation de Starliner, sans décision prise pour l'instant concernant son vol de retour.

Actuellement, il y a six astronautes à bord de l'ISS - les quatre membres d'équipage réguliers et les deux astronautes de Starliner. Le prochain vol de Dragon était initialement prévu pour amener un nouvel équipage de quatre personnes à l'ISS et ramener les quatre membres d'équipage actuels. Cependant, il est maintenant possible que le Dragon ne ramène que deux des membres d'équipage actuels, ainsi que les deux astronautes de Starliner. Un scénario suggère que la Starliner pourrait retourner sur Terre sans équipage pour des raisons de sécurité.

Le projet Starliner est confronté à des problèmes techniques depuis des années, ce qui a fait retomber Boeing derrière SpaceX. En 2014, NASA a signé des contrats à milliards de dollars avec les deux entreprises pour le transport de l'ISS.

Les problèmes persistants avec les propulseurs et les fuites d'hélium de Starliner ont entraîné des retards significatifs, rendant le retour sur Terre de Starliner incertain. Avec NASA et Boeing évaluant la préparation de Starliner, il y a potentiel pour que la capsule Dragon transporte les astronautes de Starliner de retour sur Terre si les problèmes de Starliner persistent.

