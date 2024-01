La nageuse transgenre Lia Thomas affirme que "les femmes transgenres ne sont pas une menace pour le sport féminin".

S'adressant à Juju Chang, de la chaîne ABC, Thomas a déclaré : "Les personnes transgenres ne se transforment pas pour faire de l'athlétisme : "Les personnes transgenres ne se transforment pas pour faire de l'athlétisme. Nous changeons pour être heureux et authentiques, pour être ce que nous sommes vraiment".

Thomas est récemment devenue le visage du débat sur les femmes transgenres dans le sport. En 2017, elle est arrivée à l'université de Pennsylvanie et a rejoint l'équipe masculine de natation, mais au cours de ses premières années à l'université, Thomas est devenue de plus en plus déprimée.

La transition a eu un coût important et a remis en question sa carrière de nageuse.

"C'est en partie ce qui m'a empêchée de faire la transition pendant si longtemps. Je n'étais pas sûre de pouvoir continuer à nager et à pratiquer le sport que j'aime", explique-t-elle.

Malgré cela, elle a commencé à suivre un traitement hormonal substitutif (THS) en 2019, au cours de sa deuxième année d'études.

"Les changements mentaux et émotionnels se sont en fait produits très rapidement", a-t-elle déclaré. "Je me sentais beaucoup mieux mentalement, j'étais moins déprimée et j'ai perdu de la masse musculaire. Je suis devenue beaucoup plus faible et beaucoup plus lente dans l'eau".

Conformément aux protocoles de la NCAA, elle a pris une année sabbatique et a rejoint l'équipe féminine d'UPenn en 2020.

"Je savais qu'il y aurait un examen minutieux de ma situation si je participais à la compétition en tant que femme. J'étais préparée à cela", a-t-elle déclaré. "Mais je n'ai besoin de la permission de personne pour être moi-même et pratiquer le sport que j'aime.

Thomas a déclaré que "beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte dans une course", mais que la plus grande différence aujourd'hui est qu'elle est heureuse.

"Cela me permet de me consacrer entièrement à l'entraînement et à la course", a-t-elle déclaré.

En mars, Thomas est devenue la première athlète transgenre à remporter un titre de la division I de la NCAA après avoir gagné l'épreuve féminine du 500 mètres nage libre.

Maintenant qu'elle est sortie de l'université, elle a les yeux fixés sur quelque chose de plus grand.

"Cela fait très longtemps que j'ai pour objectif de participer aux épreuves olympiques et j'aimerais bien y parvenir", a-t-elle déclaré.

Source: edition.cnn.com