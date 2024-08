La nageuse Leonie Beck vomit neuf fois.

La qualité de l'eau de la Seine a suscité des discussions avant les épreuves olympiques de natation en eau libre. Maintenant que les compétitions sont terminées, une nageuse allemande est tombée malade. Leonie Beck signale des symptômes graves. D'autres athlètes avaient également été malades auparavant.

La nageuse allemande en eau libre Leonie Beck a rapporté être tombée malade après sa course olympique dans la Seine. La jeune femme de 27 ans a écrit sur Instagram en anglais qu'elle avait vomi neuf fois et qu'elle avait également eu de la diarrhée. Beck a publié une photo d'elle-même ayant l'air un peu malade, en faisant un pouce en l'air. Elle a ajouté avec humour, "La qualité de l'eau de la Seine est approuvée". La championne d'Europe avait participé à la course femmes 10km jeudi, terminant neuvième.

La qualité de l'eau de la rivière parisienne avait été un sujet de discussion tout au long des Jeux, en particulier autour des épreuves de triathlon. Une séance d'entraînement avait également été annulée en raison d'une mauvaise qualité de l'eau. Cependant, les organisateurs de l'événement ont jugé que la qualité de l'eau était suffisante pour une séance d'entraînement le mercredi et les courses femmes et hommes jeudi et vendredi. Après sa course de 10km, Beck a exprimé l'espoir que "nous n'emportons rien avec nous".

"J'ai besoin d'une pause pour ma tête d'abord"

Après avoir terminé neuvième, Beck a laissé son avenir ouvert. "J'ai besoin d'une pause pour ma tête d'abord", a déclaré la jeune femme de 27 ans, "puis je finirai les courses de la Coupe du monde". Lorsque lui a été demandé au sujet des Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles, la native de Wurzburg qui vit et s'entraîne en Italie a répondu, "J'ai 27 ans maintenant. Quel est l'âge idéal ?". Beck a commencé sa carrière en piscine et est passée à l'eau libre après avoir terminé 25ème au 800m libre aux Jeux olympiques de Rio 2016. Depuis 2018, elle a remporté un total de six or, quatre argent et une bronze aux Championnats du monde et d'Europe.

Après avoir terminé cinquième à l'épreuve de 10km il y a trois ans à Tokyo, Beck était considérée comme une candidate au podium à Paris. Cependant, elle a lutté contre le fort courant de la Seine. "J'ai attendu cette course pendant un an, bien sûr, j'ai rêvé d'une médaille", a-t-elle déclaré, "Je suis évidemment déçue. Mais pour moi, il était impossible d'en sortir ici". Elle était complètement épuisée après l'événement : "C'était deux heures de tir à la corde, deux heures d'entraînement de force. Je suis un saumon, je n'ai pas de muscles", a-t-elle souligné.

"Soins médicaux intensifs" pour Michel

Avant Beck, plusieurs rapports d'athlètes malades après avoir concouru dans la Seine étaient apparus. Le cas de la triathlète belge Claire Michel a particulièrement attiré l'attention. Après trois jours de vomissements et de diarrhée, elle a eu besoin de "soins médicaux intensifs" à la polyclinic du village olympique. "Les tests sanguins ont montré que j'ai attrapé un virus", a plus tard partagé la jeune femme de 35 ans sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas une infection à Escherichia coli, ou E. coli, a-t-elle expliqué. En raison de sa maladie, l'équipe belge a décidé de ne pas participer à l'épreuve de relais mixte lundi dernier.

Les équipes de Suisse et de Norvège ont également rapporté des athlètes malades après les courses individuelles. Cependant, ils n'ont pas directement lié les maladies à

