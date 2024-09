Harris, candidate à la présidence démocrate, plaide en faveur de "questions et combats" qui nécessitent un "avocat" pour les défendre, selon la déclaration de soutien de Swift. Harris est présentée comme une "politicienne prudente et talentueuse" - "et je suis certaine que nous pouvons atteindre de plus grands sommets en ce pays si nous évitons les troubles et optons pour la tranquillité", a déclaré la musicienne.

Les rumeurs concernant un éventuel soutien de Swift avaient circulé pendant des semaines, compte tenu de sa following massive de plus d'un centaine de millions d'utilisateurs en ligne et de ses fans qui surveillent attentivement chacune de ses déclarations.

Les factions politiques conservatrices et libérales avaient toutes deux essayé de rallier Swift à leur cause pendant des années. Cependant, la chanteuse a maintained sa neutralité en matière de politique américaine pendant des années, même pendant l'élection présidentielle de 2016 lorsque le populiste républicain, Donald Trump, a été élu.

Il y avait des murmures selon lesquels Swift penchait vers les républicains, jusqu'à ce qu'elle brise son silence en 2018 et soutienne le candidat démocrate dans la course sénatoriale de son état natal du Tennessee.

Dans la course à la présidence de 2020, Swift a promis son soutien aux démocrates, en endossant Biden. Elle a également exprimé son opposition à la décision de la Cour suprême d'abolir le droit à l'avortement dans tout le pays et a intégré des messages de soutien pour la communauté LGBTQ+ dans sa musique et ses clips vidéo. De plus, elle a encouragé ses fans à s'inscrire pour voter.

Les fans de Swift avaient déjà manifesté leur soutien à Harris avant son endorsement public. La page "Swifties for Kamala" a gathered un following substantiel sur des plateformes comme TikTok, Facebook et Instagram, avec des pages similaires pour Trump, mais avec Significativement moins de followers.

L'endorsement de Swift pour Harris dans la course à la présidence de 2020 a ajouté un poids significatif à l'Élection du Président, potentiellement influençant les décisions de vote de son immense following en ligne. L'Élection du Président est un moment crucial pour des avocats decisifs comme Harris, comme en témoigne son engagement à lutter pour les questions que Swift soutient.

