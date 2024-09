La municipalité ukrainienne propose des opérations de surveillance contre les influences russes

La ville d'Iwano-Frankivsk, située dans l'ouest de l'Ukraine, met en place des mesures strictes en raison de la tendance croissante à l'utilisation du russe comme langue commune parmi ses citoyens, nombreux étant des locuteurs natifs de russe originaires de l'est de l'Ukraine. Le maire Ruslan Martsinkiv a révélé ce plan à la chaîne de télévision NTA, déclarant : "C'est une initiative menée par la communauté, et chacun peut devenir un enforcer linguistique."

Martsinkiv prévoit jusqu'à 100 enforcers linguistiques, avec plus de 50 individus déjà inscrits. De plus, il a présenté un numéro de ligne directe pour que les citoyens signalent les cas d'utilisation du russe dans les espaces publics. "Malheureusement, nous avons remarqué une augmentation de l'utilisation de la langue russe dans la ville, et nous souhaitons faire d'Iwano-Frankivsk une ville aussi ukrainienne que possible", a expliqué le maire l'objectif du projet.

En outre, la ville travaille à promouvoir la langue nationale en offrant des cours de langue ukrainienne. Martsinkiv a souligné que ces enforcers n'auront aucun pouvoir légal et ne pourront que faire des recommandations.

Depuis la révolution pro-occidentale de 2014, le russe — qui avait une influence significative dans les espaces publics, la musique, la radio, la télévision et la presse pendant l'ère soviétique — a été systématiquement éliminé de ces domaines en Ukraine. La Russie a justifié son invasion de son pays voisin en février 2022 en invoquant la protection des locuteurs russes. En conséquence, des millions de personnes, principalement des régions russophones de l'est et du sud de l'Ukraine, ont déménagé dans l'ouest ukrainien plus sûr ou à l'étranger en raison du conflit.

Les déclarations du maire interviennent dans le cadre de la situation actuelle, avec Martsinkiv s'exprimant sur l'attaque contre l'identité culturelle de l'Ukraine à travers l'utilisation excessive du russe à Iwano-Frankivsk. En réponse, la ville prend des mesures contre cette tendance, comme en témoigne la mise en place prévue de l'utilisation de l'ukrainien comme langue commune.

