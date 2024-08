La municipalité modeste démantèle discrètement son obstacle qui bloque le mont Fuji.

Dans la ville animée de Fujikawaguchiko, nichée au pied du mont Fuji, une occasion unique de prendre une photo est apparue, avec le mont Fuji en toile de fond devant une succursale du Lawson local sur la rue principale. Cette vue captivante a connu une grande popularité sur les plateformes de médias sociaux comme Instagram et TikTok, attirant un afflux de touristes du monde entier.

Cependant, ces visiteurs enthousiastes ont prétendument laissé des déchets derrière eux et ont ignoré les règlements de la circulation, malgré la présence de pancartes et de personnel de sécurité.

La ville a décidé de mettre en place une solution en mai en installant un grand filet noir obstruant la vue du mont Fuji. De manière surprenante, les officiels de la ville ont décidé de retirer le filet le 15 août, sans annoncer de date de retour spécifique. Initialement, la décision de retirer le filet était due aux forts vents de la région, mais maintenant, les officiels de la ville ne sont pas pressés de réinstaller la barrière.

Un conseiller municipal a déclaré : "Depuis l'installation de l'écran en mai, nous avons remarqué une diminution significative du nombre de personnes restant dans la région. Il semble avoir été efficace."

Les gardiens de sécurité continuent de patrouiller dans la région et le filet peut être réinstallé si nécessaire.

Avant l'installation du filet, le point photo Lawson était si populaire que l'établissement a dû présenter des excuses pour sa popularité.

Un résident d'un bâtiment voisin a déclaré à CNN : "Il y avait une vague d'activités illégales ennuyeuses, telles que le jet de déchets, l'intrusion, la fumée, le repas dans les zones de stationnement et le stationnement sous les toits des résidents privés, pour n'en nommer que quelques-uns. Il n'était pas rare que les visiteurs nous jettent leurs cigarettes allumées lorsque nous leur demandions de déplacer leurs voitures."

Fujikawaguchiko, dans la préfecture de Yamanashi, située à l'est de Tokyo, compte approximativement 10 000 habitants et sert de point de départ pour l'un des sentiers de randonnée les plus populaires du mont Fuji.

L'an dernier, les officiels ont indiqué à CNN Travel que l'afflux de visiteurs au mont Fuji a entraîné des problèmes de pollution, de surcharge des installations sanitaires et de randonnée avec un équipement inapproprié, entraînant des accidents ou des blessures.

En réponse à ces préoccupations, les officiels de la ville ont mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour protéger la montagne, notamment une limite quotidienne de grimpeurs et une petite taxe d'entrée pour aider aux frais d'entretien.

Nodoka Katsura de CNN a contribué au reportage.

Les visiteurs partageant la photo captivante du Lawson sur les plateformes de médias sociaux ont entraîné une augmentation du nombre de voyageurs à Fujikawaguchiko, à la recherche de cette nouvelle unique du mont Fuji en toile de fond. Malgré le filet obstruant la vue du mont Fuji, les touristes continuent de se rendre dans la région, avides de prendre leur propre photo de voyage nouvelle.

