Frapper rapidement environ cent sites funéraires. - La municipalité envisage de renforcer les règles concernant l'acquisition illégale de bijoux dans les tombes.

Suite à un important vol de ornements de cimetière à Amberg, situé dans le Haut-Palatinat, la ville réévalue les précautions de sécurité renforcées. Le conseil municipal va réfléchir dans les jours à venir aux mesures sensées qui peuvent être mises en place pour renforcer la sécurité du cimetière, selon un représentant de la ville.

D'après les registres de la ville, 97 tombes ont été touchées par le vol au Katharinenfriedhof mercredi soir, avec une estimation des dommages d'environ 300 000 euros. Initialement, la police a rapporté des dommages valant plusieurs centaines de milliers d'euros et plus de 60 tombes touchées. Les objets volés comprenaient des figurines, des bols et des lanternes funéraires.

Les investigations sont en cours pour des chefs d'accusation de vol et de profanation de la paix des défunts.

Le troisième maire d'Amberg, Franz Badura, remplaçant le maire Michael Cerny, a exprimé son incrédulité en apprenant la nouvelle. "Plus aucun lieu n'est sacré", a déclaré Badura, selon la mise à jour de la ville. "Le respect et la considération pour les lieux de repos de nos défunts semblent avoir disparu." La responsable du département de la mairie, Susanne Augustin, a confirmé des cas occasionnels de vandalisme au cimetière. Cependant, elle a noté qu'aucun incident de cette ampleur ne s'était produit auparavant.

