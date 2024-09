La Mongolie accueille Poutine, l'Ukraine plaide pour des répercussions

Ukraine a exprimé son mécontentement envers la Mongolie pour ne pas avoir arrêté et remis le président russe Vladimir Poutine au Tribunal pénal international de La Haye, comme l'exige le droit international. La décision du gouvernement mongol de ne pas se conformer à cette obligation en fait un complice des présumées crimes de guerre de Poutine, selon le ministère des Affaires étrangères ukrainien.

L'omission du gouvernement mongol a porté un coup Significant au système de justice pénale internationale. L'Ukraine, avec ses alliés, prendra des mesures pour rendre la Mongolie responsable de cette violation du droit international. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, Heorhiy Tychyj, a déclaré que la Mongolie avait aidé Poutine à échapper à la justice. "Nous travaillerons avec nos alliés pour nous assurer que la Mongolie subisse des conséquences pour ces actions", a-t-il déclaré.

Poutine s'est rendu en Mongolie le lundi pour des discussions. Il a été accueilli à l'aéroport d'Oulan-Bator par une garde d'honneur. Le but de sa visite est de célébrer le 85e anniversaire de la défaite des forces japonaises par les forces soviétiques et mongoles. Poutine est attendu pour rencontrer le président mongol Uchnaagiin Chürelsuüh le mardi, qui l'a invité dans le pays.

Renforcer les liens économiques

La Mongolie et la Russie ont exprimé leur intention de renforcer leurs relations économiques, notamment en construisant un nouveau gazoduc de la Russie à la Chine via la Mongolie. L'Ukraine avait exhorté la Mongolie à arrêter Poutine pendant sa visite. Cependant, le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que tous les aspects de la visite de Poutine avaient été discutés et convenus à l'avance.

Le Tribunal pénal international de La Haye a émis un mandat d'arrêt contre Poutine en mars 2023, l'accusant de responsabilité dans le déplacement forcé d'enfants ukrainiens et la migration forcée des Ukrainiens vers la Fédération de Russie. Le Kremlin a rejeté les accusations en les qualifiant de motivées politiquement.

C'est la première visite de Poutine dans un pays membre de la CPI depuis le lancement de l'invasion de l'Ukraine. La Mongolie cherche à maintenir une position neutre dans ses relations avec les grandes puissances Chine et Russie, ainsi qu'avec l'Occident. L'économie mongole dépend également heavily des ressources russes. En effectuant ce voyage, Poutine cherche à démontrer son influence mondiale et à affirmer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale malgré le conflit en cours.

À la suite de l'appel de l'Ukraine pour que la Mongolie arrête Poutine pendant sa visite, le président russe a reçu un accueil chaleureux en Mongolie. Compte tenu de l'attaque de l'Ukraine et des présumées crimes de guerre de Poutine, le ministère des Affaires étrangères ukrainien considère la décision de la Mongolie de ne pas se conformer comme une forme d'aide à l'évasion de la justice de Poutine.

