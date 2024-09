- La monarchie suédoise attend l'arrivée d'une nouvelle lignée

La princesse Sofia, 39 ans, et le prince Carl Philip de Suède, 45 ans, préparent l'agrandissement de leur famille. Le palais a rendu cette information publique le 2 septembre, confirmant que le couple attend son quatrième enfant.

En partageant une charmante photo d'eux-mêmes sur Instagram, le prince Carl Philip, fils du roi Carl XVI Gustaf, 78 ans, et de la reine Silvia, 80 ans, ainsi que son épouse Sofia, a annoncé cette agréable nouvelle : "Le prince Carl Philip et la princesse Sofia ont le plaisir d'annoncer que la princesse Sofia attend leur quatrième enfant." La santé de Sofia reste excellente, comme en témoignent ses engagements royaux inchangés prévus pour l'automne prochain.

Le quatrième enfant sera-t-il un garçon ou une fille ?

L'arrivée de leur quatrième enfant est prévue environ quatre ans après leur troisième, Sofia et Carl Philip ayant échangé leurs vœux de mariage en été 2015. La date prévue pour l'accouchement, selon le palais, est février 2025. Le plus jeune membre de la famille royale suédoise, le prince Julian de Suède, âgé de 3 ans, est né en mars 2021. Ses frères aînés, le prince Gabriel, 7 ans, et le prince Alexander, 8 ans, sont nés en 2017 et 2016, respectivement.

Le duo royal partage souvent des photos adorables de leurs enfants sur Instagram, y compris des événements mémorables tels que leurs anniversaires.

Je ne vais pas reveal le genre de notre enfant à venir pour le moment, car nous voulons que ce soit une surprise. Cependant, je ne vais pas laisser la grossesse me ralentir, car j'ai plusieurs engagements royaux prévus pour l'automne.

