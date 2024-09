- La moisson commence en Thuringe

En Thuringe, la récolte des raisins a commencé. Près de Weimar, les premiers raisins ont été cueillis, comme l'a indiqué Sebastian Didt de la coopérative agricole Gleina, située en Saxe-Anhalt. Cette coopérative surveille environ 50 hectares dans les environs de la ville classique.

Cependant, la cave viticole de Thuringe à Bad Sulza a reporté le début prévu de la récolte mardi en raison de la pluie, comme l'a expliqué Andreas Claus, le directeur. Il reste incertain si elle débutera jeudi ou se prolongera jusqu'à la semaine suivante.

Didt a discuté de la qualité excellente des raisins. Cela est également dû aux dommages causés par le gel. "Depuis que la plante n'a pas eu à fournir autant d'énergie, elle a canalisé sa force dans les quelques raisins", a expliqué Didt. Cependant, cela ne compense pas les pertes. Il estime qu'il ne sera possible de récolter que 30 à 50 pour cent de la récolte habituelle.

Une nuit de gel à la fin avril a entraîné des pertes importantes pour les agriculteurs de vignes et de fruits cette année. Le ministère de l'Agriculture a estimé que les pertes pour la récolte de pommes étaient de 87 pour cent inférieures à celles de l'année dernière. Pour les cerises douces, les prunes et les abricots, les pertes sont d'environ 80 pour cent, et pour le vin, elles sont de 60 pour cent. Près de Weimar, des efforts ont été déployés pour résoudre le problème avec des feux et des arroseurs, a rapporté Didt, mais cela n'a pas été suffisant.

Malgré les défis, la coopérative s'engage toujours à réussir la récolte des raisins. Malgré les dommages causés par le gel, les raisins montrent une qualité excellente, la plante ayant concentré son énergie dans les quelques-uns restants.

Lire aussi: