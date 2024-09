- La modernisation de l'infrastructure de la gare de Schwarzenbek comprend l'expansion des longueurs des quais.

Au sein des développements de construction le long de l'axe Berlin-Hambourg, Deutsche Bahn rénove également la gare de Schwarzenbek* (située dans le district du Herzogtum Lauenburg). La plateforme centrale sera étendue à une longueur de 220 mètres, et un nouveau auvent sera installé. Un représentant de la Bahn a mentionné cela. Grâce à une signalétique améliorée, les personnes atteintes de déficiences visuelles trouveront plus facile de naviguer dans la gare à l'avenir. Les rénovations de la plateforme extérieure sont prévues pour l'année suivante, pendant laquelle l'axe Berlin-Hambourg subira une rénovation générale de neuf mois à partir d'août, entraînant une fermeture complète.

Les trains circulent à nouveau entre Hambourg et Büchen

Depuis la mi-dernier mois, les transports longue distance entre Berlin et Hambourg ont été redirigés via Salzwedel et Uelzen. Les trains circulent par segments, en fonction de l'avancement des travaux. Après une fermeture complète entre Hambourg et Büchen, la ligne a été rouverte en tant que voie unique le 2 septembre. Les trains circulent maintenant toutes les heures pendant la journée. Les rénovations se poursuivent la nuit. Plus de 74 kilomètres de voie et 100 aiguillages entre Hambourg et Wittenberge seront remplacés. Le progrès se déroule selon les prévisions.

Le temps de trajet via Hanovre a augmenté de manière significative

La réorientation et les transports de substitution se déroulent bien, bien que l'on ait noté une augmentation du nombre de voyageurs depuis la fin des vacances d'été. Environ 70 connexions longue distance sont disponibles chaque jour entre Berlin et Hambourg. Environ la moitié d'entre elles sont des connexions directes via Salzwedel et Uelzen. La ligne devrait rouvrir selon les prévisions d'ici le changement d'horaire du 14 décembre.

"Malgré les temps de trajet rallongés en raison des travaux, les trains longue distance restent une option compétitive par rapport à l'utilisation de sa propre voiture," a commenté un porte-parole de la Bahn. En voyageant d'une ville à l'autre, vous êtes toujours plus rapide en ICE, avec un temps de trajet de deux heures et demie, qu'en voiture. Cependant, les voyageurs qui passent par Hanovre prendront environ 30 minutes de plus selon l'horaire, ce qui est équivalent à un trajet en bus.

